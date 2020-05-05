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Помните пост про сильно замусоренный лес? Там ррраз, и навели порядок силами ЖКХ

05.05.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Теперь всё отлично, никакого мусора и безобразия. Сама новость по ссылке. А фото и видео как там сейчас ниже:

Помните пост про сильно замусоренный лес? Там ррраз, и навели порядок силами ЖКХ

Автор фото и видео пояснил, что после размещения информации приехала комиссия, которая прежде всего выяснила, кому принадлежит территория.

Помните пост про сильно замусоренный лес? Там ррраз, и навели порядок силами ЖКХ

Затем уже силами ЖКХ был наведён порядок.

Помните пост про сильно замусоренный лес? Там ррраз, и навели порядок силами ЖКХ

Призываем отдыхающих отнестись с пониманием и больше так не делать.

Помните пост про сильно замусоренный лес? Там ррраз, и навели порядок силами ЖКХ

 
Теги: Новости
 
 
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  Теперь всё отлично, никакого мусора и безобразия. Сама новость по ссылке. А фото и видео как там сейчас ниже: Автор фото и видео пояснил, что после размещения...
 
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