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Помните пост про сильно замусоренный лес? Там ррраз, и навели порядок силами ЖКХ
05.05.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Теперь всё отлично, никакого мусора и безобразия. Сама новость по ссылке. А фото и видео как там сейчас ниже:
Автор фото и видео пояснил, что после размещения информации приехала комиссия, которая прежде всего выяснила, кому принадлежит территория.
Затем уже силами ЖКХ был наведён порядок.
Призываем отдыхающих отнестись с пониманием и больше так не делать.
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Теперь всё отлично, никакого мусора и безобразия. Сама новость по ссылке. А фото и видео как там сейчас ниже: Автор фото и видео пояснил, что после размещения...
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