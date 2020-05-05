Помните пост про сильно замусоренный лес? Там ррраз, и навели порядок силами ЖКХ

Источник материала: Виртуальный Брест

Теперь всё отлично, никакого мусора и безобразия. Сама новость по ссылке. А фото и видео как там сейчас ниже:





Автор фото и видео пояснил, что после размещения информации приехала комиссия, которая прежде всего выяснила, кому принадлежит территория.





Затем уже силами ЖКХ был наведён порядок.





Призываем отдыхающих отнестись с пониманием и больше так не делать.



