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Минтранс установил перечень внутренних водных путей для судоходства. Где можно по Мухавцу?

06.05.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство транспорта и коммуникаций установило перечень и границы внутренних водных путей, открытых для судоходства. Это предусмотрено постановлением от 23 апреля 2020 года №12, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Минтранс установил перечень внутренних водных путей для судоходства. Где можно по Мухавцу?

Согласно документу, судоходство на Днепре возможно от д. Левки до п. Любеч (граница с Украиной), на Березине - от г. Березино до устья реки, на Немане от д. Яблоново до границы с Литвой, на Муховце - от Бреста до Кобрина, на реке Сож - от Славгорода до устья.

Также в перечень вошли Днепро-Бугский канал - от Кобрина до слияние с рекой Пина, Августовский канал - от границы с Польшей до устья (слияние с Неманом), Микашевичский канал - от устья до речного порта Микашевичи.

На реке Пина для судоходства открыты участки от слияния с Днепро-Бугским каналом до Пинска, а также от слияния с Припятью до знака "Запрещение прохода". На Припяти судоходство возможно от Пинска до границы с Украиной.

На Свислочи открыт участок от МКАД до Канатного переулка, на реке Горынь - от переката Комора-2 до устья, на Западной Двине - от д. Сураж до Полоцкой гидроэлектростанции. На Туровском Затоне водным путем признан участок в городе Туров от входа в затон до причала.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
Теги: Брест
 
 
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