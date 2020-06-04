Дождались лета – на следующей неделе до +30°С

Источник материала: Горецкий вестник

Синоптики рассказали , что на следующей неделе к нам придет настоящее лето. Днем температура может достигать +30°С. Ночью до плюс 18.





Погодные условия ближайших дней будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, идущие с юго-запада Европы. Атмосферное давление будет слабо расти.