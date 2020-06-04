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Дождались лета – на следующей неделе до +30°С
04.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Синоптики
Погодные условия ближайших дней будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, идущие с юго-запада Европы. Атмосферное давление будет слабо расти.
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Синоптики рассказали, что на следующей неделе к нам придет настоящее лето. Днем температура может достигать +30°С. Ночью до плюс 18. Погодные условия ближайших...
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