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Дождались лета – на следующей неделе до +30°С

04.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Синоптики рассказали, что на следующей неделе к нам придет настоящее лето. Днем температура может достигать +30°С. Ночью до плюс 18.

 

Дождались лета – на следующей неделе до +30°С
Фото – Алеся Цеван

 

Погодные условия ближайших дней будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, идущие с юго-запада Европы. Атмосферное давление будет слабо расти.


 
 
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  Синоптики рассказали, что на следующей неделе к нам придет настоящее лето. Днем температура может достигать +30°С. Ночью до плюс 18.     Погодные условия ближайших...
 
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