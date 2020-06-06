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Прямые телефонные линии проведут в исполкомах Беларуси
Источник материала: ОНТ
Решить многие проблемы можно дистанционно. Чтобы разобраться с насущными вопросами достаточно одного звонка.
Сегодня с 9:00 до 12:00 по всей стране в исполкомах пройдут традиционные прямые телефонные линии. Благоустройство улиц, начисление пенсий и зарплат, капитальный ремонт, вопросы качества дорог и работы автолавок – все обращения возьмут на контроль. Найти решение обещают не позже 30-тидневного срока.
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Решить многие проблемы можно дистанционно. Чтобы разобраться с насущными вопросами достаточно одного звонка. Сегодня с 9:00 до 12:00 по всей стране в исполкомах...
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