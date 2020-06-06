«Муж бил ее дома, в подъезде, во дворе, а она бегала по соседям, чтобы в милицию не жаловались»

Объясняя, почему в тот день они с супругой решили выпить, 26-летний Василий рассказывал в суде, что в тот день они отмечали годовщину смерти бабушки Илоны. В календаре этот день даже близко не стоял к той дате, когда умерла бабушка. Но вот так решили, объяснял Василий.





Мужчина в ожидании, когда жена вернется домой, сам накрыл на стол, выставил и спиртное. В семье работала только Илона, Василий работу искать не рвался. Ссылался на проблемы со здоровьем. Квартира тоже принадлежала Илоне. Точнее, в собственности молодой женщины она не была – Илона получила социальное жилье, как сирота. Они с Василием оба были так называемыми социальными сиротами – в свое время родители их были лишены родительских прав. Илона после разыскала родственников, общалась с ними. Василий восстанавливать контакты с семьей не стремился.





Илона вернулась домой, супруги уселись за стол помянуть бабушку. В какой-то момент женщина отвлеклась на переписку в социальной сети. Мужчине это не понравилось. Он потребовал показать ему переписку. Илона поначалу отмахивалась и отшучивалась. Василий начал кричать на жену, оскорблять. Она закатила ему пощечину.





- После того, как женщина ударила мужчину по лицу, он набросился на нее с кулаками. Вначале бил в кухне, потом вытолкнул в зал, бросил на пол. Бил руками, ногами. Опомнился только тогда, когда обессилевшая окровавленная женщина попыталась подняться и не смогла, - рассказала прокурор отдела прокуратуры Витебской области Наталья Левянкова. – Тогда он занес истекающую кровью женщину в ванную, умыл, переодел и уложил в постель.





«Скорую» Василий не вызвал, и сам не пытался помочь жене. Правда, следователю он рассказывал, что, когда понял, что у супруги слабеет пульс и прерывается дыхание, попытался сделать ей непрямой массаж сердца. Но эксперты не обнаружили на теле женщины повреждений, характерных для этих действий. Да и не было у Василия соответствующих навыков, он даже в армии, где мог бы научиться азам экстренной помощи, не служил.





Зато эксперты насчитали на теле Илоны не менее 68 травмирующих воздействий. У женщины были сломаны ребра, разорваны внутренние органы, сломаны кости свода и основания черепа. А от кровоподтеков и ссадин на теле не было живого места.





«Скорую» Василий все-таки вызвал. Врачам сказал, что жена пришла домой избитая, на нее на улице напали неизвестные. Но врачам оставалось только констатировать смерть.





По рассказам соседей, Василий был настоящим домашним тираном. Хрупкую, тоненькую Илону он избивал постоянно – и дома, и в подъезде, и во дворе, на глазах у соседей. Некоторые пытались вст иться за женщину. Но в милицию она никогда не обращалась, более того, после каждого такого инцидента бегала по соседям и упрашивала их не жаловаться на Василия в правоохранительные органы.





-Судебной коллегией по уголовным делам Витебского областного суда мужчина осужден по пункту 6 части 2 статьи 139 УК к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, - рассказала Наталья Левянкова. - Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь оставила поданные обвиняемым и его защитником жалобы без удовлетворения.