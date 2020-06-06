Астрономами обнаружена планета — двойник Земли

Источник материала: Вороновская газета

Похожесть, в частности, обусловлена ее размером. Система открытой экзопланеты зеркально отображает Землю и Солнце, поскольку ее орбита также вращается вокруг звезды, напоминающей наше светило, сообщает tvr.by .

Эта невероятно редкая комбинация делает небесное тело одним из самых лучших кандидатов на роль обитаемого мира. Ученые полагают, что открытая планета является родной из ряда планет, вращающихся вокруг звезды Кеплер-160. Звезда удалена от центра нашей галактики на 3 тысячи световых лет.

tvr.by.