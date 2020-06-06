Источник материала: Новости Волковыска

Претендент на президентский пост Виктор Бабарико уже собрал необходимые для выдвижения в кандидаты 100 тысяч подписей, об этом он сам сообщил на встрече в Бресте.

“Мы собрали 100 000 человек, но наша цель – миллион”, – заявил претендент в кандидаты в президенты Виктор Бабарика на встрече со своей брестской инициативной группой.

В инициативной группе Виктора Бабарико 8094 человека. Стоит отметить, что группу Бабарико собирал через соцсети – нужно было лишь заполнить форму с указанием своих паспортных данных.

Отметим, что до конца сбора подписей осталось меньше двух недель. По закону подписи можно собирать до 19 июня, но поскольку эта же дата – последний день сдачи подписей в ЦИК, а их еще надо проверить, работа членов инициативных групп «в полях» закончится за несколько дней до 19 июня. Виктор Бабарико ранее заявлял, что его инициативная группа сядет проверять подписи 14 июня.

На сегодня, помимо Бабарико, порог необходимого количества подписей преодолел лишь один претендент – Александр Лукашенко.

Остальные кандидаты пока не объявляли достижении необходимого минимума по подписям.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. ЦИК Беларуси зарегистрировал в общей сложности 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты.