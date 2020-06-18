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В Новополоцке загорелся грузовик МАЗ. В Пружанском районе сгорел погрузчик
Источник материала: ОНТ
ГОРЯТ НА РАБОТЕ. Новополоцк. В 17:43 спасателей вызвали на одно из предприятий города. На стоянке «Специализированного ремонтно-строительного управления №3» загорелся грузовик МАЗ. Огонь успел повредить кабину. Возможно, самосвал подвела электропроводка. В Пружанском районе сгорел погрузчик. Огонь в моторном отсеке появился во время работы.
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Произошло это на территории предприятия в деревне Лежайка. Водитель попытался самостоятельно сбить пламя. Не получилось. Вызвал пожарных. Спасти “Амкодор” даже с их помощью уже не удалось. Причина возгорания устанавливается. МЧС напоминает о необходимости своевременного технического обслуживания техники.
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ГОРЯТ НА РАБОТЕ. Новополоцк. В 17:43 спасателей вызвали на одно из предприятий города. На стоянке «Специализированного ремонтно-строительного управления №3»...
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