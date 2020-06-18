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Неофициально: МИД вызывает к себе послов Евросоюза
18.06.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: ex-press.by
Сообщается также, что на встрече будет присутствовать глава Комитета госконтроля. Это позволяет предположить, что с послами планируется обсудить ситуацию вокруг претендующего на пост президента Виктора Бабарко.
Официально МИД Беларуси не комментирует эту информацию.
По имеющейся у журналистов информации, встреча состоится в 18.30 сегодня, 18 июня. По не подтвержденным данным, на ней будет присутствовать руководитель КГК Иван Тертель.
Возможно, темой экстренной встречи станет ситуация вокруг Виктора Бабарико. Сегодня экс-банкир, претендующий на пост президента,
Вчера посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель
Последний раз послов стран ЕС приглашали в МИД для разъяснения ситуации с Куропатами.
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Сообщается также, что на встрече будет присутствовать глава Комитета госконтроля. Это позволяет предположить, что с послами планируется обсудить ситуацию вокруг...
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