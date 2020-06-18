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Неофициально: МИД вызывает к себе послов Евросоюза

18.06.2020 16:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: ex-press.by

Сообщается также, что на встрече будет присутствовать глава Комитета госконтроля. Это позволяет предположить, что с послами планируется обсудить ситуацию вокруг претендующего на пост президента Виктора Бабарко.

Официально МИД Беларуси не комментирует эту информацию. Tut.by и некоторые другие порталы ссылаются на собственные источники, которые сообщают о запланированной на сегодня встрече в МИД.

По имеющейся у журналистов информации, встреча состоится в 18.30 сегодня, 18 июня. По не подтвержденным данным, на ней  будет присутствовать руководитель КГК Иван Тертель. 

Возможно, темой экстренной встречи станет ситуация вокруг Виктора Бабарико. Сегодня экс-банкир, претендующий на пост президента, пропал из поля зрения соратников. По сообщению АТН, размещенному в Телеграм-канале, Виктор Бабарико и его сын Эдуард задержаны и препровождены в ДФР КГК для беседы. Адвокатов к ним не допустили. В доме Бабарико, по сообщениям СМИ, работают правоохранители.  Ранее была задержана близкая подруга семьи Бабарико и член его инициативной группы, а в отношении сотрудников Белгазпромбанка, который 20 лет возглавлял Бабарико, возбуждены уголовные дела. 

Вчера посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель сделал заявление и выразил обеспокоенность происходящим вокруг Бабарико.

Последний раз послов стран ЕС приглашали в МИД для разъяснения ситуации с Куропатами.

 
 
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Сообщается также, что на встрече будет присутствовать глава Комитета госконтроля. Это позволяет предположить, что с послами планируется обсудить ситуацию вокруг...
 
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