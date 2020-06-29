Телеканалу ОНТ – 18. Первый ведущий программы «Контуры» Александр Аверков о том, как изменился канал

Источник материала: ОНТ

Программа «Контуры», 2002 год

Александр Аверков, ведущий: «Добрый вечер! Меня зовут Александр Аверков, и я приветствую вас в новом воскресном проекте ОНТ – программе "Контуры". Контуры нашей страны, наверное, каждый себе представляет. Мы чуть позже увидим человека, который может нарисовать их даже с закрытыми глазами. Но что внутри этих привычных очертаний. Кто мы и какие? Что нас волнует? И что занимало нас больше всего на этой прошедшей неделе? Каждый воскресный вечер мы будем пытаться отвечать на эти вопросы».

Александр Аверков, ведущий: «И мы вас не обманули. Вот уже 18 лет мы с вами. Каждое воскресенье дополняем контуры событий Беларуси. Мы стали старше и научились ориентироваться в самых бурных информационных потоках. Мы стали опытнее, но по-прежнему открыты экспериментам. Для вас мы расширяем границы, рассказываем о самых главный мировых событиях. И спасибо вам, что остаетесь с нами. Мы ценим традиции и благодарны за вашу привычку быть вместе в самое семейное время – каждое воскресенье, начиная с восьми вечера».

Итак, нашему каналу 18. В студии первый ведущий программы «Контуры» и, в принципе, первый ведущий, которого увидели первые зрители ОНТ – Александр Аверков.





Подробности – в видео.

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