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Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской решили объединить усилия

16.07.2020 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Во вторник после регистрации кандидатов в президенты многие из них заявляли о том, что готовы объединить усилия с другими. Об этом упомянули три кандидата из пяти (исключением стали штабы Александра Лукашенко и Анны Канопацкой). Сегодня стало известно, что штабы Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объединились со Светланой Тихановской.

Штабы Бабарико, Цепкало и Тихановской решили объединить усилия

Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале штаба Виктора Бабарико. На фото к сообщению со Светланой Тихановской стоят Вероника Цепкало и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

В совместном заявлении штабы перечисляют главные принципы общей предвыборной кампании:

— призывают всех прийти на выборы 9 августа и проголосовать;

— обещают освободить политзаключенных, экономических заключенных, предоставить право на пересмотр дел в независимых и честных судах;

— обещают провести повторные честные выборы после 9 августа 2020 года;

— информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами.

— призывают участвовать в инициативах за честные выборы и становиться наблюдателями, а также в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки.

«Мы продолжаем работать — присоединяйтесь к большинству! Следуйте принципам кампании, рассказывайте о них друзьям, убеждайте тех, кто еще сомневается, — говорится в заявлении. — Вместе — победим!»

 
 
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  Во вторник после регистрации кандидатов в президенты многие из них заявляли о том, что готовы объединить усилия с другими. Об этом упомянули три кандидата из...
 
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