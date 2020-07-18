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Дело Шеремета: Кузьменко и Антоненко говорят, что никак не связаны с СБУ

18.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подозреваемые в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко опровергли заявления о том, что они якобы могли сотрудничать со Службой безопасности Украины.

Дело Шеремета: Кузьменко и Антоненко говорят, что никак не связаны с СБУ

"Это все ложь", - сказал подозреваемый в деле Шеремета Андрей Антоненко

 Об этом они сказали в комментарии hromadske.

Антоненко рассказал, что проходил проверку СБУ перед поступлением на службу в Силы специальных операций, но заверил, что не работал на Службу безопасности.

"Это все ложь... Для того, чтобы попасть в Силы специальных операций, каждый кандидат проходит проверку через СБУ, через все, через все. Нет и быть не может. Если бы я, например, был каким-то агентом, то меня бы просто не взяли на службу, элементарно... Это вранье и бред", - сказал он.

Кузьменко, вспомнив заявление замминистра внутренних дел Антона Геращенко, подтвердила, что у нее есть знакомая, муж которой служит в СБУ, но также отрицает свою причастность к спецслужбе.

"У меня действительно есть подруга, муж которой работал в Службе безопасности Украины. Но есть один момент. Все эти догадки разбиваются одним вопросом - "Когда мы познакомились?". Это было лето 2017 года (Шеремет был убит в июле 2016 г, - ред.). Мы виделись за все время лишь несколько раз. Потому что я дружу с подругой, а она иногда приезжала с мужем..." - сказала Кузьменко.

В недавнем комментарии РБК-Украина Геращенко заявил, что следствие проверяет связи подозреваемых в деле Шеремета с сотрудниками СБУ. "Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверять больше 10 сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности. Что сейчас и проводится", – сказал он.


Ранее о разработке следствием версии о "следе СБУ" в убийстве Шеремета заявляли, например, бывший журналист Украинской правды Сергей Лещенко и главный редактор этого издания Севгиль Мусаева (в интервью Настоящему времени). Полиция, которая занимается сейчас расследованием, официально это не подтверждала.  

Известно, что недалеко от места закладки взрывного устройства находился сотрудник СБУ Игорь Устименко. Однако и в СБУ, и в МВД опровергли его причастность к этому делу.

Арестованные Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко проходят в деле как подозреваемые в совершении убийства. Его заказчики и организаторы, по информации полиции, пока не установлены. Расследование дела Дугарь, Антоненко и Кузьменко завершено, следствие готовится направить его в суд, пишет liga.net


Напомним, известный журналист, создатель сайта «Белорусский партизан», Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.



Киев, место трагедии, 20 июля, 2016 год 

 
 
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Подозреваемые в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко опровергли заявления о том, что они якобы могли сотрудничать со...
 
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