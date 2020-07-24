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Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества»

24.07.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Алина Дылюк – учащаяся 11 класса средней школы №10 г. Бреста. Её работы выполнены в различных техниках: гуашь, акварель, масляная живопись, тушь, гелевые ручки, смешанные техники. Девушка пишет натюрморты, пейзажи. Излюбленным жанром Алины является портрет. Недавно освоила компьютерную графику, очень любит работать на графическом планшете.

Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества»

Алина принимает активное участие в различных конкурсах и выставках. За достижение высоких результатов в открытом конкурсе-выставке детского рисунка "Я рисую науку" в номинации "Ученый и его научное изобретение" получила сертификат финалиста в 2017 г. В 2018 г. получила специальный диплом за лучший рисунок о силах специальных операций Вооруженных Сил в конкурсе к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Награждена дипломом победителя II степени за участие в областной выставке-конкурсе детского творчества "Творчество юных - любимому городу" (номинация "Изобразительное искусство") в 2019 г.

Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества»

Познакомиться с работами Алины Дылюк можно до 31 августа 2020 года.

Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества»

Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества»

Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества» Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества» Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества» Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества» Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества»
Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества» Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества» Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества» Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества» Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества»

Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества»

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Алина Дылюк – учащаяся 11 класса средней школы №10 г. Бреста. Её работы выполнены в различных техниках: гуашь, акварель, масляная живопись, тушь, гелевые ручки,...
 
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