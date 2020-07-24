Выставка живописи и компьютерной графики. Алина Дылюк «Эволюция творчества»

Источник материала: Виртуальный Брест

Алина Дылюк – учащаяся 11 класса средней школы №10 г. Бреста. Её работы выполнены в различных техниках: гуашь, акварель, масляная живопись, тушь, гелевые ручки, смешанные техники. Девушка пишет натюрморты, пейзажи. Излюбленным жанром Алины является портрет. Недавно освоила компьютерную графику, очень любит работать на графическом планшете.





Алина принимает активное участие в различных конкурсах и выставках. За достижение высоких результатов в открытом конкурсе-выставке детского рисунка "Я рисую науку" в номинации "Ученый и его научное изобретение" получила сертификат финалиста в 2017 г. В 2018 г. получила специальный диплом за лучший рисунок о силах специальных операций Вооруженных Сил в конкурсе к 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Награждена дипломом победителя II степени за участие в областной выставке-конкурсе детского творчества "Творчество юных - любимому городу" (номинация "Изобразительное искусство") в 2019 г.





Познакомиться с работами Алины Дылюк можно до 31 августа 2020 года.