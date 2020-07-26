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Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

26.07.2020 12:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работы этой девушки – «десерт» любого праздника, сладкая вишенка на торте… Ее эффектное «звездное шоу», завораживающее шоу «красочный всплеск» притягивают внимание и заставляют десятки глаз наблюдать за искусными движениями «волшебницы». Россыпь тысячи маленьких блесток прикасается к холсту – и на нем, как по волшебству, появляется портрет. Или же, когда девушка выплескивает на полотно цветные краски, вертит холст – и снова «магия» – появляется портрет.

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Ее работы «прописались» не только в Беларуси, но и в России, Америке, Германии, совсем скоро еще одна отправится в Польшу...

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Яна Хмелевская – молодой художник и дизайнер, а также заботливая мама и любящая жена. Родилась она в агрогородке Ревятичи Березовского района. Рисует с самого детства. Как тут не рисовать, когда ее мама тоже любила это занятие?

«До сих пор помню, как мама привела меня в садик, на я совсем не хотела там оставаться. Плакала… И, чтобы меня успокоить, мне дали фломастеры и альбом – я села и начала рисовать. Мне не особо нравилось ходить в садик, но рисование помогало отвлечься», – вспоминает собеседница Zarya.by. С тех пор листы и карандаши, а позже – холсты и краски стали верными товарищами девушки.

Кружков по рисованию или изостудию Яна не посещала, потому что в деревне ничего подобного не было, а возить дочку в город у родителей не было возможности. Но в 11-м классе наша героиня точно знала, что хочет связать свою жизнь с творчеством, и целенаправленно начала посещать репетитора, готовилась к экзаменам – изучала рисунок, живопись, композицию. Все это было для нее в новинку.

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

После школы Яна Хмелевская поступила в Гродненский государственный колледж искусств на специальность «Дизайн (объемный)». Девушка с теплом вспоминает годы учебы, с благодарностью отзывается о преподавателях, от которых получила внушительный багаж знаний. На данный момент Яна заочно учится в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максим Танка по специальности «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы».

– Сразу после окончания колледжа я ушла в декретный отпуск. Первое время на творчество не хватало времени, но когда с ребенком стало немного попроще, начала рисовать для себя. Рисовала портреты родственников и дарила им. Свои работы публиковала на страничке в инстаграме. Потихоньку люди стали обращаться с просьбой, чтобы я нарисовала их, – вспоминает художница. – Именно с портретов карандашом и в технике «сухая кисть» началась моя активная творческая деятельность. Также рисовала классические портреты маслом на холсте.

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Однажды в интернете Яна увидела яркие, красочные работы в стиле поп-арт и подумала, что тоже сможет так сделать. Попробовала – получилось. С тех пор художница рисует и поп-арт портреты.

Наша героиня признается, что рисовать в одном стиле ей было бы скучно. Поэтому девушка постоянно осваивает что-то новое, например, «звездное шоу», «красочный всплеск», «стеклянный спектр». Кстати, двум последним техникам Яна сама придумала название.

– В колледже у меня была преподаватель Анна Кохановская, которая после работы выступала на различных мероприятиях с песочным шоу. На тот момент она только начинала делать «звездное шоу», да и вообще была одной из первых в Беларуси, кто занимался этим, – вспоминает художница. – Все с восхищением смотрели на ее работы, в том числе и я. Для меня преподаватель стала человеком, на которого хотелось равняться. Будучи в колледже, никогда не подумала бы, что сама стану устраивать «звездное шоу»: мне на тот момент казалось, что это что-то нереальное.

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Да и муж Максим подтолкнул к этому, сказав: «Ты хочешь попробовать себя в «звездном шоу», так попробуй! Почему бы и нет?». Свое первое «звездное шоу» девушка устроила на свадьбе у знакомых. Перед этим изучала, что и как нужно делать, чем рисовать, какой клей использовать и т.д., потому что эта техника для нее тоже была загадкой. Понадобилось достаточно много времени, чтобы применить знания на практике, ведь наша героиня искала для себя более подходящие материалы: клей, блестки, пигменты для красок, краски. Да и в интернете не так много информации.

«В первый раз выступать с шоу было страшно и волнительно, к тому же я с детства боялась внимания публики. У меня всё получилось благодаря мужу. Он такой человек, который всегда поддержит, замотивирует. И на мои тысячу причин «у меня не получится» он найдет тысячу причин, почему я должна это сделать, в первую очередь, для себя, – говорит Яна Хмелевская. Затем – второе шоу. Записи представлений девушка начала выкладывать на страничку в инстаграм. Люди заинтересовались и через какое-то время пошли заказы.

Также Яна с мужем по телевизору увидели, как художник рисовал на холсте, а потом брызгал красками и получался портрет. «Нас это удивило, и мы решили – надо пробовать», – вспоминает наша героиня. Так появился «красочный всплеск».

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Когда Яну Хмелевскую приняли в Союз дизайнеров, ей был 21 год. По словам девушки, поначалу она даже не осознавала, что это произошло. Тогда Яна подготовила портфолио и снова попробовала сделать что-то новое – работу в технике «стеклянный спектр».

«Я нарисовала портрет на стеклах: за основу взяла четыре стекла, на каждом из которых был свой цвет, затем соединила их и получился портрет», – рассказывает девушка.

Члены комиссии, которые принимали в союз, задавали Яне очень много вопросов по этой, заинтересовавшей их работе. Также их удивило то, что портреты в стиле поп-арт и «звездного шоу» сделаны вручную. По фотографии комиссии показалось, что это фотопечать.

– Я люблю все стили, в которых работаю. Считаю, неплохо, что их у меня много. Иногда идет наплыв заказов, к примеру, на портреты карандашом, и немного устаешь от этого. Потом кто-то заказывает портрет в другой технике и сразу появляется азарт, новые силы – это как глоток свежего воздуха, – поясняет собеседница.

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Кроме этого Яна Хмелевская освоила роспись стен: попробовала себя в этом, когда еще училась в колледже. Тогда к художнице обратилась уже нынешняя свекровь и попросила поколдовать над свободным углом. Как-то девушку пригласили расписать стену в доме: нужно было нарисовать павлинов.

«Из-за прорисовки мелких деталей на всё ушла неделя: сидела там днями и ночами. Люди остались довольны, а я была счастлива, что им все понравилось», – с улыбкой вспоминает Яна.

Этим летом художница также расписывала стены – одну в технике аэрографии, которую, к слову, она изучала в колледже. Второй заказчик хотел деревья с птичками. Впервые Яна работала с поталью (имитация сусального золота). Как признается собеседница, она давно хотела попробовать поработать с этим материалом, но не знала, где его применить, а тут подвернулась возможность.

– Как художник я постоянно чему-то учусь, ведь не могу сказать, что знаю и умею всё на сто процентов. Сравниваю свои работы: сделанные пару лет назад и нынешние, чтобы видеть прогресс. Изучаю, прорабатываю все недочеты и стараюсь стать лучше, как художник. В основном сейчас рисую портреты, но в планах – заняться изготовлением интерьерных абстрактных картин, – говорит Яна.

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Изначально бабушка и мама нашей героини не верили, что можно зарабатывать на жизнь рисованием, не воспринимали эту деятельность всерьез. Но позже поменяли свое мнение. Во многом Яне помогает муж – делает всё, чтобы она могла рисовать и, что немаловажно, поддерживает морально. К тому же, отмечает наша героиня, он всегда честно говорит об очередной ее работе – бывают не только позитивные отзывы. «Я хорошо воспринимаю критику и что-то меняю, улучшаю. Благодарна своим родителям и родителям мужа, которые всегда помогают, присматривают за ребенком, когда я рисую», – отмечает художница.

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Яна Хмелевская старается экспериментировать, привносить что-то новенькое в свое творчество. Вот и сейчас находится в процессе создания шоу «с огоньком» – в прямом смысле.

«Мы с мужем придумываем огненное шоу, когда, поджигая холст, рождается портрет. Такого еще никто не делал. Но есть некоторые моменты, которые нужно доработать», – говорит дизайнер.

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Яне нравятся работы многих современных художников, за творчеством и профессиональным ростом некоторых она следит в инстаграме. Там же черпает и многочисленную информацию.

«Но мой любимый художник – Сальвадор Дали. Восхищаюсь тем, как еще при жизни он пришел к успеху. Я считаю, что он оказался в нужное время в нужном месте», – отмечает девушка.

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Мечтает Яна Хмелевская рисовать еще лучше и создавать действительно особенные картины, а также научиться работать с разными материалами. А еще – организовать собственную выставку.

«Мои мечты осуществимы, главное – стараться», – уверена художница.

 
 
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  Работы этой девушки – «десерт» любого праздника, сладкая вишенка на торте… Ее эффектное «звездное шоу», завораживающее шоу «красочный всплеск» притягивают...
 
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