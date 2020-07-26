Волшебный мир Яны Хмелевской. Работы художницы не перестают удивлять

Источник материала: Виртуальный Брест

Работы этой девушки – «десерт» любого праздника, сладкая вишенка на торте… Ее эффектное «звездное шоу», завораживающее шоу «красочный всплеск» притягивают внимание и заставляют десятки глаз наблюдать за искусными движениями «волшебницы». Россыпь тысячи маленьких блесток прикасается к холсту – и на нем, как по волшебству, появляется портрет. Или же, когда девушка выплескивает на полотно цветные краски, вертит холст – и снова «магия» – появляется портрет.





Ее работы «прописались» не только в Беларуси, но и в России, Америке, Германии, совсем скоро еще одна отправится в Польшу...





Яна Хмелевская – молодой художник и дизайнер, а также заботливая мама и любящая жена. Родилась она в агрогородке Ревятичи Березовского района. Рисует с самого детства. Как тут не рисовать, когда ее мама тоже любила это занятие?

«До сих пор помню, как мама привела меня в садик, на я совсем не хотела там оставаться. Плакала… И, чтобы меня успокоить, мне дали фломастеры и альбом – я села и начала рисовать. Мне не особо нравилось ходить в садик, но рисование помогало отвлечься», – вспоминает собеседница Zarya.by. С тех пор листы и карандаши, а позже – холсты и краски стали верными товарищами девушки.

Кружков по рисованию или изостудию Яна не посещала, потому что в деревне ничего подобного не было, а возить дочку в город у родителей не было возможности. Но в 11-м классе наша героиня точно знала, что хочет связать свою жизнь с творчеством, и целенаправленно начала посещать репетитора, готовилась к экзаменам – изучала рисунок, живопись, композицию. Все это было для нее в новинку.





После школы Яна Хмелевская поступила в Гродненский государственный колледж искусств на специальность «Дизайн (объемный)». Девушка с теплом вспоминает годы учебы, с благодарностью отзывается о преподавателях, от которых получила внушительный багаж знаний. На данный момент Яна заочно учится в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максим Танка по специальности «Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы».

– Сразу после окончания колледжа я ушла в декретный отпуск. Первое время на творчество не хватало времени, но когда с ребенком стало немного попроще, начала рисовать для себя. Рисовала портреты родственников и дарила им. Свои работы публиковала на страничке в инстаграме. Потихоньку люди стали обращаться с просьбой, чтобы я нарисовала их, – вспоминает художница. – Именно с портретов карандашом и в технике «сухая кисть» началась моя активная творческая деятельность. Также рисовала классические портреты маслом на холсте.





Однажды в интернете Яна увидела яркие, красочные работы в стиле поп-арт и подумала, что тоже сможет так сделать. Попробовала – получилось. С тех пор художница рисует и поп-арт портреты.

Наша героиня признается, что рисовать в одном стиле ей было бы скучно. Поэтому девушка постоянно осваивает что-то новое, например, «звездное шоу», «красочный всплеск», «стеклянный спектр». Кстати, двум последним техникам Яна сама придумала название.

– В колледже у меня была преподаватель Анна Кохановская, которая после работы выступала на различных мероприятиях с песочным шоу. На тот момент она только начинала делать «звездное шоу», да и вообще была одной из первых в Беларуси, кто занимался этим, – вспоминает художница. – Все с восхищением смотрели на ее работы, в том числе и я. Для меня преподаватель стала человеком, на которого хотелось равняться. Будучи в колледже, никогда не подумала бы, что сама стану устраивать «звездное шоу»: мне на тот момент казалось, что это что-то нереальное.





Да и муж Максим подтолкнул к этому, сказав: «Ты хочешь попробовать себя в «звездном шоу», так попробуй! Почему бы и нет?». Свое первое «звездное шоу» девушка устроила на свадьбе у знакомых. Перед этим изучала, что и как нужно делать, чем рисовать, какой клей использовать и т.д., потому что эта техника для нее тоже была загадкой. Понадобилось достаточно много времени, чтобы применить знания на практике, ведь наша героиня искала для себя более подходящие материалы: клей, блестки, пигменты для красок, краски. Да и в интернете не так много информации.

«В первый раз выступать с шоу было страшно и волнительно, к тому же я с детства боялась внимания публики. У меня всё получилось благодаря мужу. Он такой человек, который всегда поддержит, замотивирует. И на мои тысячу причин «у меня не получится» он найдет тысячу причин, почему я должна это сделать, в первую очередь, для себя, – говорит Яна Хмелевская. Затем – второе шоу. Записи представлений девушка начала выкладывать на страничку в инстаграм. Люди заинтересовались и через какое-то время пошли заказы.

Также Яна с мужем по телевизору увидели, как художник рисовал на холсте, а потом брызгал красками и получался портрет. «Нас это удивило, и мы решили – надо пробовать», – вспоминает наша героиня. Так появился «красочный всплеск».





Когда Яну Хмелевскую приняли в Союз дизайнеров, ей был 21 год. По словам девушки, поначалу она даже не осознавала, что это произошло. Тогда Яна подготовила портфолио и снова попробовала сделать что-то новое – работу в технике «стеклянный спектр».

«Я нарисовала портрет на стеклах: за основу взяла четыре стекла, на каждом из которых был свой цвет, затем соединила их и получился портрет», – рассказывает девушка.

Члены комиссии, которые принимали в союз, задавали Яне очень много вопросов по этой, заинтересовавшей их работе. Также их удивило то, что портреты в стиле поп-арт и «звездного шоу» сделаны вручную. По фотографии комиссии показалось, что это фотопечать.

– Я люблю все стили, в которых работаю. Считаю, неплохо, что их у меня много. Иногда идет наплыв заказов, к примеру, на портреты карандашом, и немного устаешь от этого. Потом кто-то заказывает портрет в другой технике и сразу появляется азарт, новые силы – это как глоток свежего воздуха, – поясняет собеседница.









Кроме этого Яна Хмелевская освоила роспись стен: попробовала себя в этом, когда еще училась в колледже. Тогда к художнице обратилась уже нынешняя свекровь и попросила поколдовать над свободным углом. Как-то девушку пригласили расписать стену в доме: нужно было нарисовать павлинов.

«Из-за прорисовки мелких деталей на всё ушла неделя: сидела там днями и ночами. Люди остались довольны, а я была счастлива, что им все понравилось», – с улыбкой вспоминает Яна.

Этим летом художница также расписывала стены – одну в технике аэрографии, которую, к слову, она изучала в колледже. Второй заказчик хотел деревья с птичками. Впервые Яна работала с поталью (имитация сусального золота). Как признается собеседница, она давно хотела попробовать поработать с этим материалом, но не знала, где его применить, а тут подвернулась возможность.

– Как художник я постоянно чему-то учусь, ведь не могу сказать, что знаю и умею всё на сто процентов. Сравниваю свои работы: сделанные пару лет назад и нынешние, чтобы видеть прогресс. Изучаю, прорабатываю все недочеты и стараюсь стать лучше, как художник. В основном сейчас рисую портреты, но в планах – заняться изготовлением интерьерных абстрактных картин, – говорит Яна.









Изначально бабушка и мама нашей героини не верили, что можно зарабатывать на жизнь рисованием, не воспринимали эту деятельность всерьез. Но позже поменяли свое мнение. Во многом Яне помогает муж – делает всё, чтобы она могла рисовать и, что немаловажно, поддерживает морально. К тому же, отмечает наша героиня, он всегда честно говорит об очередной ее работе – бывают не только позитивные отзывы. «Я хорошо воспринимаю критику и что-то меняю, улучшаю. Благодарна своим родителям и родителям мужа, которые всегда помогают, присматривают за ребенком, когда я рисую», – отмечает художница.









Яна Хмелевская старается экспериментировать, привносить что-то новенькое в свое творчество. Вот и сейчас находится в процессе создания шоу «с огоньком» – в прямом смысле.

«Мы с мужем придумываем огненное шоу, когда, поджигая холст, рождается портрет. Такого еще никто не делал. Но есть некоторые моменты, которые нужно доработать», – говорит дизайнер.





Яне нравятся работы многих современных художников, за творчеством и профессиональным ростом некоторых она следит в инстаграме. Там же черпает и многочисленную информацию.

«Но мой любимый художник – Сальвадор Дали. Восхищаюсь тем, как еще при жизни он пришел к успеху. Я считаю, что он оказался в нужное время в нужном месте», – отмечает девушка.













Мечтает Яна Хмелевская рисовать еще лучше и создавать действительно особенные картины, а также научиться работать с разными материалами. А еще – организовать собственную выставку.

«Мои мечты осуществимы, главное – стараться», – уверена художница.