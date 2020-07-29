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Лолита Милявская сильно похудела. Врач назвал неожиданную причину

29.07.2020 08:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известная 56-летняя певица Лолита Милявская в последнее время поражает окружающих своей стройной фигурой. Певица похудела чуть ли не вдвое. Сама Лолита заявила: она потеряла вес благодаря эндокринологу.


Фото: инстаграм Лолиты

«Я пропила таблетки, которые купила в обычной аптеке. И исключила из рациона вредные для меня продукты. Например, бананы и виноград», — рассказала артистка.

Однако врачи уверены, что потерять столько веса естественным путем, тем более в возрасте Лолиты, невозможно.

Пластический хирург Владимир Плахотин уверен, что певица, скорее всего, сделала бандажирование желудка.

«Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка. Это вмешательство дает возможность сбросить до 50% веса. Если происходит большая потеря веса, 60−80%, можно говорить о других, более серьезных хирургических методах (рукавной гастропластике или шунтировании желудка).

Бандажирование уменьшает полость желудка, не удаляя при этом ничего. В верхней части желудка хирург формирует мини-желудок, на остальную часть накладывается силиконовое кольцо, которое выполняет функцию бандажа», — рассказал он изданию «Собеседник».

 
 
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Врачи предполагают, что артистке сделали бандажирование желудка
 
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