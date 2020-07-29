Неравнодушие – по такому принципу живут работники Кобринского ТЦСОН

Источник материала: Кобринский вестник

Помогать всегда и во всём – по такому принципу живут работники Кобринского ТЦСОН. И эта помощь распространяется далеко за пределы их непосредственной сферы деятельности.

В рамках Года малой родины в 2020 году состоится областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий учреждений социального обслуживания населения. Кобринский ТЦСОН не остался в стороне от этого события. Сейчас полным ходом идут работы по обустройству его отделений. 14 социальных работников, обслуживающих жителей Повитьевского сельского совета, предложили свою помощь отделению дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста. Вместе с работниками отделения недавно они произвели покраску дверей и окон здания. К активистам через несколько дней подключились и социальные работники, обслуживающие жителей Дивинского сельского совета.

Впереди много работы, но желание видеть свою малую родину краше объединяет неравнодушных людей и заставляет совершать благие дела.







Елена БАКУН.

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