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Неравнодушие – по такому принципу живут работники Кобринского ТЦСОН

29.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Неравнодушие – по такому принципу живут работники Кобринского ТЦСОН

Социальные работники Повитьевского сельсовета выполняют покрасочные работы.

Помогать всегда и во всём – по такому принципу живут работники Кобринского ТЦСОН. И эта помощь распространяется далеко за пределы их непосредственной сферы деятельности.

В рамках Года малой родины в 2020 году состоится областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий учреждений социального обслуживания населения. Кобринский ТЦСОН не остался в стороне от этого события. Сейчас полным ходом идут работы по обустройству его отделений.   14 социальных работников, обслуживающих жителей Повитьевского сельского совета, предложили свою помощь отделению дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста. Вместе с работниками отделения недавно они произвели покраску дверей и окон здания. К активистам через несколько дней подключились и социальные работники, обслуживающие жителей Дивинского сельского совета.

Впереди много работы, но желание видеть свою малую родину краше объединяет неравнодушных людей и заставляет совершать благие дела.


Неравнодушие – по такому принципу живут работники Кобринского ТЦСОН

Елена БАКУН.

Фото автора.

 

 
 
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Неравнодушие – по такому принципу живут работники Кобринского ТЦСОН
 
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