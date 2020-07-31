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Молодые сотрудники МВД торжественно приняли присягу
Источник материала: ОНТ
На страже порядка: молодые сотрудники милиции сегодня в торжественной обстановке поклялись защищать Родину.
Служить Конституции, закону и народу. Присягу принимали 40 молодых сотрудников ГАИ, уголовного розыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями. Церемония прошла в знаковом месте столицы – у памятника сотрудникам, погибших при исполнении служебного долга.
За мужество и отвагу сегодня также наградили отличившихся сотрудников МВД и почтили память тех, кто погиб во время несения службы.
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На страже порядка: молодые сотрудники милиции сегодня в торжественной обстановке поклялись защищать Родину. Служить Конституции, закону и народу. Присягу...
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