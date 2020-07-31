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Молодые сотрудники МВД торжественно приняли присягу

31.07.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молодые сотрудники МВД торжественно приняли присягу

На страже порядка: молодые сотрудники милиции сегодня в торжественной обстановке поклялись защищать Родину.  

Служить Конституции, закону и народу. Присягу принимали 40 молодых сотрудников ГАИ, уголовного розыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями. Церемония прошла в знаковом месте столицы – у памятника сотрудникам, погибших при исполнении служебного долга.

За мужество и отвагу сегодня также наградили отличившихся сотрудников МВД и почтили память тех, кто погиб во время несения службы.  

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На страже порядка: молодые сотрудники милиции сегодня в торжественной обстановке поклялись защищать Родину.   Служить Конституции, закону и народу. Присягу...
 
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