Молодые сотрудники МВД торжественно приняли присягу

Источник материала: ОНТ

На страже порядка: молодые сотрудники милиции сегодня в торжественной обстановке поклялись защищать Родину.

Служить Конституции, закону и народу. Присягу принимали 40 молодых сотрудников ГАИ, уголовного розыска, управления по борьбе с экономическими преступлениями. Церемония прошла в знаковом месте столицы – у памятника сотрудникам, погибших при исполнении служебного долга.

За мужество и отвагу сегодня также наградили отличившихся сотрудников МВД и почтили память тех, кто погиб во время несения службы.

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