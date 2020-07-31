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Два работника Светлогорского ЦКК получили ожоги во время ремонта трубопровода

31.07.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два работника Светлогорского ЦКК получили ожоги во время ремонта трубопровода

В результате несчастного случая на Светлогорском ЦКК два человека получили термические ожоги, сообщается в Telegram-канале концерна «Беллесбумпром». 

По предварительной информации, 30 июля два работника ОАО «Светлогорский ЦКК» ремонтировали прорыв сварочного шва трубопровода и в результате получили термические ожоги водой с примесью древесной щепы. Пострадавших госпитализировали. Слесарь-ремонтник находится в больнице в Гомеле с термическими ожогами лица и ног. Электросварщик ручной сварки получил 95% ожогов тела. Мужчина находится в Светлогорской ЦРБ. Решается вопрос о возможности его транспортировки в Республиканский ожоговый центр в Минске

По факту ЧП проводится проверка. На предприятии создали специальную комиссию по расследованию обстоятельств произошедшего. 

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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В результате несчастного случая на Светлогорском ЦКК два человека получили термические ожоги, сообщается в Telegram-канале концерна «Беллесбумпром».  По...
 
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