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Два работника Светлогорского ЦКК получили ожоги во время ремонта трубопровода
Источник материала: ОНТ
В результате несчастного случая на Светлогорском ЦКК два человека получили термические ожоги,
По предварительной информации, 30 июля два работника ОАО «Светлогорский ЦКК» ремонтировали прорыв сварочного шва трубопровода и в результате получили термические ожоги водой с примесью древесной щепы. Пострадавших госпитализировали. Слесарь-ремонтник находится в больнице в Гомеле с термическими ожогами лица и ног. Электросварщик ручной сварки получил 95% ожогов тела. Мужчина находится в Светлогорской ЦРБ. Решается вопрос о возможности его транспортировки в Республиканский ожоговый центр в Минске.
По факту ЧП проводится проверка. На предприятии создали специальную комиссию по расследованию обстоятельств произошедшего.
ФОТО: БЕЛТА
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В результате несчастного случая на Светлогорском ЦКК два человека получили термические ожоги, сообщается в Telegram-канале концерна «Беллесбумпром». По...
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