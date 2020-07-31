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Тестируем сервис перевода денег по номеру телефона
Источник материала: Myfin
Сервис довольно просто найти – он находится на вкладке Переводы на главной странице сайта.
По клику на вкладку можно выбрать один из вариантов:
Например, выбираем, вариант по номеру телефона. Партнером данного типа переводов выступает банк БелВЭБ.
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На днях Myfin.by расширил сервис денежных переводов. К возможности переводить деньги с карты на карту добавился функционал переводов по номеру мобильного телефона....
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