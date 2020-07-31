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Тестируем сервис перевода денег по номеру телефона

31.07.2020 13:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Сервис довольно просто найти – он находится на вкладке Переводы на главной странице сайта.


Фото: Myfin.by

По клику на вкладку можно выбрать один из вариантов:

  • Переводы с карты на карту.
  • Переводы с карты на карту от Банка БелВЭБ.
  • Переводы с карты на карту по номеру телефона.
  • Переводы с карты на карту от МТБанк.

Например, выбираем, вариант по номеру телефона. Партнером данного типа переводов выступает банк БелВЭБ.

 
 
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На днях Myfin.by расширил сервис денежных переводов. К возможности переводить деньги с карты на карту добавился функционал переводов по номеру мобильного телефона....
 
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