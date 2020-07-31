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«Акушерка не поверила своим глазам» – мальчик более 5 кг родился в Барановичах

31.07.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С родителями настоящего крепыша «НК» познакомил городской ЗАГС – именно здесь на минувшей неделе зарегистрировали своего третьего ребенка супруги Панкевич. Мальчик родился небывалым богатырем, вес его превысил 5 кг!

«Акушерка не поверила своим глазам» – мальчик более 5 кг родился в Барановичах


Дмитрий – военнослужащий, Екатерина до декретного отпуска работала на БПХО. Они воспитывают 7-летнюю дочь Валерию, средний сын Станислав в сентябре отметит четвертый день рождения.

– Большую семью мы не планировали, но, тем не менее, счастливы, что стали многодетными родителями. У меня один брат, супруга у родителей одна, – говорит папа крепыша Дмитрий Панкевич. – Дети у нас дружные, малышу очень рады. Празднично мы встретили своих из роддома.

А вот через что предстояло пройти маме маленького богатыря, узнаем из ее рассказа.

– Беременность проходила хорошо, только вначале пришлось сохраняться – полежать в стационаре. Было немного тяжеловато дышать, но это оттого, что малыш был крупным. Это стало известно и на последнем УЗИ: в 38 недель врач предупредила, что мальчик уже 3 900 г весом. Меня положили в больницу, задумывались об операции кесарева сечения. В последние дни перед родами с перебоями стала записываться КТГ, кардиотокография плода, и гинеколог посоветовала стимулировать роды, чтобы исключить кислородное голодание. Роды запланировали на 23 июля. Схватки длились недолго, в 13.40 малыш уже появился на свет, родила сама, – вспоминает Екатерина Панкевич. – Когда акушерка приняла его, измерила рост, он оказался 57 см, взвесила, то не поверила своим глазам, увидев цифру в 5 кг 60 граммов. Еще раз перемеряла и уточнила вес.

Старшие дети родились с одинаковым весом – 3 700 г, ну а младший брат превзошел все ожидания! Рожденные в обеденное время люди отличаются уникальностью, неординарностью, и даже гениальностью. Так как мальчик родился в четверг, это сулит ему яркую жизнь: путешествия, познание сокровенного, стремление осваивать всё новое.

– До того как сын родится, мы занялись выбором имени для него. Жена искала имена, которые ей нравились, и предлагала мне. Посоветовались и оставили несколько самых-самых, среди них было имя Даниил, – говорит Дмитрий. – В минувший четверг по церковному календарю как раз были именины этого православного святого. Так мы и решили назвать сына – Даником.

Имя Даниил библейского происхождения. Буквально оно переводится как «Бог мой судья», «Бог есть судья».

Ревности к новому члену семьи, который требует много внимания и заботы, у старших детей нет. Наоборот, они только стараются помочь маме с уходом.

– Стасик буквально ходит по пятам. Если слышит, что Данюша начинает плакать, тут же зовет меня: «Мама, ребенок плачет!», – говорит новоиспеченная многодетная мать. – Лера ведет себя как няня, хочет потрогать, подержать братика, позаботиться о нем.

За время существования проекта «Малыш-крепыш», Даниил Панкевич стал вторым ребенком, который родился с весом свыше 5 кг. На первом месте – Виктор Шиманский с весом 5 200 г.

Кстати, рекордсмен минувшей недели – Филипп. Его вес – 4 750, рост 57 см.

 
 
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  С родителями настоящего крепыша «НК» познакомил городской ЗАГС – именно здесь на минувшей неделе зарегистрировали своего третьего ребенка супруги Панкевич....
 
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