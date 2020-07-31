"Социальная реклама важнее выборов". Тихановской отказали в размещении билбордов по всей стране









Такие билборды Тихановской должны были стоять по всей стране









Как сообщает пресс-служба Тихановской, предприятие «Минскреклама» «отказалось рассматривать даже возможность размещения, ссылаясь на то, что социальная реклама важнее выборов».





Частные компании в Бресте , Гродно, Минске и Гомеле также отказали, ссылаясь на «противодействия исполнительной власти».





Единственный договор был подписан с государственной организацией «Гомельоблреклама» — на размещение рекламных плакатов на семи билбордах по Гомельской области.





«Однако сегодня, 31 июля, директор компании позвонил и извинился, что не может выполнить договор, поскольку Гомельский облисполком запретил это делать, мотивируя тем, что ему срочно потребовалось разместить семь плакатов социальной рекламы», — сообщает пресс-служба Тихановской.