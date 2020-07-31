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Экономика Евросоюза за II квартал обвалилась на 14,4%
Источник материала: ОНТ
Согласно предварительным оценкам, во II квартале 2020 года ВВП Евросоюза сократился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом
В период с апреля по июнь ВВП государств-членов ЕС сократился на рекордные 11,9%, по сравнению с падением на 3,2% в предыдущем квартале. В годовом выражении за II квартал ЕС потерял 14,4% за II квартал и 2,5% – за I квартал.
Согласно данным статистического агентства, это снижение стало самым серьезным с момента начала наблюдений в 1995 году. Так, ВВП Франции сократился сразу на 19%, Германии – на 11,7%. Однако наибольший спад пережила экономика Испании – ВВП королевства сократился сразу на 22,1%. При этом меньше всего кризис затронул экономику Литвы, которая по сравнению с аналогичным периодом 2019 года потеряла только 3,7%.
В агентстве отметили, что ВВП стран еврозоны во II квартале также потерял рекордные 12,1%. При этом прогнозируется, что в годовом выражении еврозона потеряет порядка 15% ВВП.
Фото: EPA-EFE / Olivier Hoslet
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Согласно предварительным оценкам, во II квартале 2020 года ВВП Евросоюза сократился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со...
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