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Фальсификации - это грех. Католиков призвали не ходить на досрочное голосование

31.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В одном из костёлов Витебской области ксёндз Павел Самсонов во время службы призвал прихожан не ходить на досрочное голосование, а принять участие в выборах 9 августа.

Он также предупредил членов избирательных комиссий, что подтасовка голосов является грехом и призвал их не обманывать во время выборов, передает телеграм-канал Nexta.
 
 
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В одном из костёлов Витебской области ксёндз Павел Самсонов во время службы призвал прихожан не ходить на досрочное голосование, а принять участие в выборах 9...
 
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