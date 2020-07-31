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Фальсификации - это грех. Католиков призвали не ходить на досрочное голосование
Источник материала: Партизан
В одном из костёлов Витебской области ксёндз Павел Самсонов во время службы призвал прихожан не ходить на досрочное голосование, а принять участие в выборах 9 августа.
Он также предупредил членов избирательных комиссий, что подтасовка голосов является грехом и призвал их не обманывать во время выборов, передает телеграм-канал
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В одном из костёлов Витебской области ксёндз Павел Самсонов во время службы призвал прихожан не ходить на досрочное голосование, а принять участие в выборах 9...
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