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Женщина прыгнула в 30-метровый колодец, чтобы спасти своего сына

06.08.2020 15:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина прыгнула в 30-метровый колодец, чтобы спасти своего сына

Жительница из города Пхукет в Таиланде прыгнула в 30-метровый колодец, чтобы спасти упавшего туда сына. Об этом сообщает издание The Phuket News.

Инцидент произошел 4 августа. Женщина по имени Мс Да (Ms Da) занималась дома стиркой, когда ее трехлетний сын Сео (Seo) подозрительно притих. Она встревожилась и отправилась на его поиски. Дверь дома оказалась открытой, и женщина вышла на улицу.

Она увидела два ботинка своего сына рядом с колодцем и позвала на помощь соседей. Они вызвали спасателей, а отважная мать, не дожидаясь приезда подмоги, прыгнула в колодец. Его глубина, согласно надписи на ближайшей стене, составляет 30 метров, а ширина — один метр. Затем сосед спустил веревку, чтобы поднять мать и ее сына.

Спасатели, прибыв на место, увидели, как сосед оказывает женщине и мальчику первую помощь. Сео находился без сознания, когда Мс Да добралась до него. Затем таиландка рассказала, что перекинула сына через плечо, чтобы вытрясти воду у него из легких, после чего мальчик очнулся. В итоге мать с ребенком обошлись без травм и отделались испугом.

Сосед похвалил Мс Да за отвагу и дал ей тысячу бат (76 рублей), чтобы помочь ей заботиться о сыне.

Фото: Depositphotos

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Жительница из города Пхукет в Таиланде прыгнула в 30-метровый колодец, чтобы спасти упавшего туда сына. Об этом сообщает издание The Phuket News. Инцидент произошел 4...
 
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