Тракторист обгорел в Пружанском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанском районе при перевозке соломы ожоги получил тракторист, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.





Инцидент произошел 6 августа в 16.50 возле агрогородка Колядичи. Во время движения трактора, принадлежащего ИП, в прицепе загорелась солома. До прибытия спасателей тракторист 1949 года рождения самостоятельно отцепил прицеп, получив при этом ожоги. Мужчину госпитализировали в Пружанскую центральную районную больницу.

Работники МЧС потушили солому, сброшенную на обочину, предотвратив распространение огня. В результате ЧП поврежден прицеп, солома уничтожена. Причина пожара устанавливается.