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Тракторист обгорел в Пружанском районе

07.08.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пружанском районе при перевозке соломы ожоги получил тракторист, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Тракторист обгорел в Пружанском районе

Инцидент произошел 6 августа в 16.50 возле агрогородка Колядичи. Во время движения трактора, принадлежащего ИП, в прицепе загорелась солома. До прибытия спасателей тракторист 1949 года рождения самостоятельно отцепил прицеп, получив при этом ожоги. Мужчину госпитализировали в Пружанскую центральную районную больницу.

Работники МЧС потушили солому, сброшенную на обочину, предотвратив распространение огня. В результате ЧП поврежден прицеп, солома уничтожена. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  В Пружанском районе при перевозке соломы ожоги получил тракторист, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления...
 
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