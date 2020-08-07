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Тракторист обгорел в Пружанском районе
07.08.2020 14:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пружанском районе при перевозке соломы ожоги получил тракторист, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления
Инцидент произошел 6 августа в 16.50 возле агрогородка Колядичи. Во время движения трактора, принадлежащего ИП, в прицепе загорелась солома. До прибытия спасателей тракторист 1949 года рождения самостоятельно отцепил прицеп, получив при этом ожоги. Мужчину госпитализировали в Пружанскую центральную районную больницу.
Работники МЧС потушили солому, сброшенную на обочину, предотвратив распространение огня. В результате ЧП поврежден прицеп, солома уничтожена. Причина пожара устанавливается.
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В Пружанском районе при перевозке соломы ожоги получил тракторист, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления...
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