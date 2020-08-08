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Бывший форвард «Шахтера» Лисакович из ложи смотрел матч за Суперкубок России. Его новая команда проиграла

08.08.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Виталий Лисакович, фееривший в чемпионате страны за «Шахтер», вчера смотрел матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» из ложи стадиона. Сторис в Инстаграм опубликовал российский комментатор Нобель Арустамян.

Напомним, СМИ сообщали о том, что Лисакович прошел медосмотр в московском «Локомотиве». Сумма трансфера за футболиста «Шахтера» составит 1,1 млн евро.

Вероятно, что с Лисаковичем будет заключен контракт сроком на четыре года.

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Питерский клуб выиграл три национальных трофея в один год.

 
 
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