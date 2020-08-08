Бывший форвард «Шахтера» Лисакович из ложи смотрел матч за Суперкубок России. Его новая команда проиграла

Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Виталий Лисакович, фееривший в чемпионате страны за «Шахтер», вчера смотрел матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» из ложи стадиона. Сторис в Инстаграм опубликовал российский комментатор Нобель Арустамян .

Напомним, СМИ сообщали о том, что Лисакович прошел медосмотр в московском «Локомотиве». Сумма трансфера за футболиста «Шахтера» составит 1,1 млн евро.

Вероятно, что с Лисаковичем будет заключен контракт сроком на четыре года.

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Питерский клуб выиграл три национальных трофея в один год.