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Бывший форвард «Шахтера» Лисакович из ложи смотрел матч за Суперкубок России. Его новая команда проиграла
Источник материала: Tut.by
Белорусский форвард Виталий Лисакович, фееривший в чемпионате страны за «Шахтер», вчера смотрел матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» из ложи стадиона. Сторис в Инстаграм опубликовал российский комментатор
Напомним, СМИ сообщали о том, что Лисакович прошел медосмотр в московском «Локомотиве». Сумма трансфера за футболиста «Шахтера» составит 1,1 млн евро.
Вероятно, что с Лисаковичем будет заключен контракт сроком на четыре года.
«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Питерский клуб выиграл три национальных трофея в один год.
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Бывший форвард «Шахтера» Лисакович из ложи смотрел матч за Суперкубок России. Его новая команда проиграла
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