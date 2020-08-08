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Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ

08.08.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожелтевшие листья, паутина и черные жучки. Это не признаки осени, а нашествие фитовредителей, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ

Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ

Интернет-ресурсы наперебой рассказывают о различных способах, как избавиться от цветочных вредителей. Но не всегда эти варианты по карману садоводу. Выход есть, утверждает наш эксперт – обычное мыло.

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Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ

Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Часто ваши комнатные растения могут атаковать такие вредители, как паутинный клещ, трипсы и тля. Сегодня мы расскажем вам, как можно с ними побороться простым и экологичным способом. Для этого нам понадобится обычное хозяйственное или зеленое мыло, разведенное с водой.

Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ

Мы берем 10 граммов хозяйственного мыла и разводим с 1 литром воды. Потребуется немного времени, чтобы оно растворилось.

Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ

Уже готовый раствор заливаем в опрыскиватель. Полученным раствором обрабатываем наши растения, которые атаковали вредители.

Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ

Само главное – повторять эту процедуру каждые 5-10 дней, так как он не действует на яйца, которые отложили вредители.

Люди в материале: Андрей Пташник

 
 
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Новости Беларуси. Пожелтевшие листья, паутина и черные жучки. Это не признаки осени, а нашествие фитовредителей, рассказали в программе «Плюс-минус».
 
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