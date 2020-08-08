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Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожелтевшие листья, паутина и черные жучки. Это не признаки осени, а нашествие фитовредителей, рассказали в программе
Интернет-ресурсы наперебой рассказывают о различных способах, как избавиться от цветочных вредителей. Но не всегда эти варианты по карману садоводу. Выход есть, утверждает наш эксперт – обычное мыло.
Андрей Пташник, основатель коллектива городских огородников:
Мы берем 10 граммов хозяйственного мыла и разводим с 1 литром воды. Потребуется немного времени, чтобы оно растворилось.
Уже готовый раствор заливаем в опрыскиватель. Полученным раствором обрабатываем наши растения, которые атаковали вредители.
Само главное – повторять эту процедуру каждые 5-10 дней, так как он не действует на яйца, которые отложили вредители.
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Новости Беларуси. Пожелтевшие листья, паутина и черные жучки. Это не признаки осени, а нашествие фитовредителей, рассказали в программе «Плюс-минус».
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