ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

08.08.2020 21:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственным комитетом установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка 14 июля в столице. По факту организации и активного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, возбуждено уголовное дело. Кроме этого, следователями в качестве свидетелей допрошены сотни лиц, задержанных в этот день. Большинство из них – это молодые люди в возрасте до 30 лет, которые были уверены, что их личности не будут установлены, а действия останутся безнаказанными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А тем временем некоторые представители штабов альтернативных кандидатов предлагают читать между строк предвыборные речи о якобы мирном протесте.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Как известно, к гибели «Титаника» привело не только само столкновение с айсбергом, но и ряд ошибок команды корабля во главе с его капитаном. Правда, сам капитан оставался на палубе до конца, организовывал спасение пассажиров, и даже получил от Сената по итогам расследования высшую награду за мужество.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Но так поступают порядочные люди на Западе. В Беларуси все несколько иначе и понятие о порядочности у многих своеобразное. Корабль – читай, объединенный штаб кандидатов – еще даже не столкнулся с айсбергом, пока еще не проиграл на выборах – они пройдут только завтра. А с палубы – считай, из избирательной кампании – бегут уже все, кто может бежать.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

По фактам. 3 августа. В Киев улетает один из координаторов объединенного штаба. 4 августа. В том же направлении сбегают несколько активистов и топ-менеджеров проекта. Среди них и сестра одной из трех активных участниц предвыборной кампании. Затем Беларусь покидают еще функционер и один из разработчиков приложения «Голос».

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Далее – участники так называемых штабов альтернативных кандидатов, волонтеры штабов и активисты сторонников. 8 августа в направлении России уехала одна из трех героинь, которых в народе уже называют грациями.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Чем вызвано бегство, понять немудрено. Как в том фильме: «Им Кемска волость подавай – сами хотели всем править и всея владети». Честно, видимо, уже не получится. Остается только один вариант – радикальный. Видимо, они что-то знают, о чем мы с вами можем только догадываться. Желание уберечь себя понятно. Желание делать революцию чужими руками – как-то так себе.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Что в Беларуси планируются – пока здесь поставим настоящее время, а не прошедшее – провокации, становится очевиднее с каждым днем. Многочисленные Telegram-каналы открыто публикуют инструкции: как быть, куда идти, что делать и как бороться.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Заметьте, инструкция пишется избранными белорусами в уютном кресле в кабинете в Варшаве, а бороться с режимом должны будут какие-то другие белорусы. Кому меньше повезло. В Минске. На улицах.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

А теперь факты. Итак, Мозырь. Оперативное видео. Активный сторонник «страны для жизни», модератор местного Telegram-канала (именно так себя называет молодой человек в кадре) привез вот эти коробки. А в них – металлические ежи 3,5 на 5 см. Уменьшенная копия противотанковых. Пробивать колеса машин, чтобы на улицах возникли заторы. Сделал их сам – не менее 1 000. Зачем? Дадим слово Кулибину:

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Через одну из групп в мессенджере Telegram я стал осуществлять поиск лиц, готовых доставить ежи в Минск для их использования в период проведения уличных протестных акций 9-10 августа.

Идем дальше. Городской поселок Кореличи. Снова активисты движения «Страна для жизни». Снова как инструмент Telegram-канал. Договорились, встретились. Здесь, как и полагается, задачи поставили еще серьезнее: приехать 9-10 августа в Новогрудок, при помощи бензопилы спилить несколько больших деревьев, чтобы блокировать дорогу. Потом – площадь. Провокации и походы к зданиям райисполкома и милиции. И снова читаешь и не веришь, что речь идет о 2020-м. Будто очередная операция времен Великой Отечественной. Здания эти нужно забросать коктейлями Молотова. Они заранее приготовлены и ждут своего часа. И далее цитата из опроса.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Акция нацелена на отвлечение сил и средств органов внутренних дел и недопущение их усиления в столице, где будут разворачиваться основные действия.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Это все слова людей, которые письменно предупреждены о даче ложных показаний. С пониманием степени ответственности.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Задержанные охотно говорят: быть жертвой чужой революции не каждый согласится. Говорят и задержанные ранее сторонники Тихановского и Статкевича. И там вырисовывается совсем не радужная картина для обоих. Доказательств вины все больше, шансов на освобождение… как у капитана «Титаника». Айсберг виден в рубке, но свернуть уже никак невозможно.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Для закрепления результатов, как обычно, нужна яркая картинка. Ничем не брезгуя, в Минск летят журналисты и выходят на задание даже без аккредитации. Так, 7 августа трое журналистов телеканала «Настоящее время» были депортированы из страны именно за съемку очередной провокации.

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

– То есть фактически вы знали, что для работы вам нужна аккредитация.
– Я знал, да.
– Но не имея ее решили, скажем так, изготовить продукцию СМИ. Фактически, репортаж.
– [Кивает]

Что в Беларуси планируются провокации, становится очевиднее с каждым днём. Разбираемся в ситуации

Остается только один вопрос: так кто же в этой ситуации патриоты своей страны? Те, кто, сидя в другой стране, призывает молодежь выйти на улицы и стать жертвой провокаторов, подготовленных ими же? Или те представители силовых ведомств, кто часто активно по всей стране задерживает наиболее радикально настроенных, чтобы уберечь не только нас с вами от кровопролития, но и их самих? Возможно, кому-то такое задержание сегодня спасает жизнь, как бы странно это ни звучало.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Следственным комитетом установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка 14 июля в столице. По факту организации и активного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как избавиться от вредителей на растениях с помощью мыла? Простой способ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика