ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У нас спокойная страна, где каждый может получать образование, работать и развиваться

09.08.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

У нас спокойная страна, где каждый может получать образование, работать и развиваться

Павел Лях
Мастер спорта международного класса и серебряный призер Чемпионата Европы по греко-римской борьбе
У нас спокойная страна, где каждый может получать образование, работать и развиваться

Мастер спорта международного класса и серебряный призер Чемпионата Европы по греко-римской борьбе Павел Лях:

– Главные условия успеха в любой сфере жизни – желание и упорный труд. Без них даже при самых лучших условиях высоких результатов не добьешься. В нашей стране, если ты стремишься достичь чего-то, трудишься, тебе помогут реализоваться. У нас медали, места на призовых пьедесталах. Я и мои коллеги достигли определенных успехов, что поощряется морально и материально. И это характерно для всей Беларуси, не только в спорте, но и во всех сферах жизни. Белорусский народ много и усердно работал все эти годы, добивался новых свершений, чтобы сейчас рисковать этими достижениями ради эмоций и сиюминутных лозунгов? Это, как минимум, – необдуманно

Здорово, что поддерживают не только титулованных спортсменов, но и начинающих. В Беларуси уделяется действительного много внимания развитию спорта и не только профессионального. Государство в целом заботится о здоровье нации. Открываются спортивно-оздоровительные комплексы, в школах есть все для занятий спортом, детей приучают к основам здорового образа жизни.

Если говорить конкретно о греко-римской борьбе, то здесь также все на высшем уровне. В Гродно сильные тренеры и отличные условия для роста и развития спортсменов. На улице Врублевского оборудован замечательный зал, который позволяет хорошо тренироваться. Всегда с удовольствием приезжаю на сборы в Минск в центр олимпийской подготовки «Стайки». Знаю, что и зарубежным спортсменам здесь тоже комфортно. Да и в целом иностранные коллеги очень тепло отзываются о Беларуси.

Я люблю свой город и страну. Не возникает и мысли, чтобы переехать. У нас спокойная республика, где каждый может получить образование, работать и развиваться. Родители рассказывали мне, как сложно было в 90-е. Сейчас Беларусь шагнула далеко вперед и продолжает развиваться.

Естественно, всегда найдутся те, кто будет чем-то недоволен. Мне проще привести пример из спорта. Если спортсмен не достиг успеха, того чего он хотел, часто он начинает винить в этом тренера, систему, государство. Всех, но только не себя. Проще возмущаться и обвинять, чем что-то сделать, попытаться изменить ситуацию, поработать над собой. Наше благополучие в первую очередь зависит от нас самых. Для этого в стране есть база высокого уровня.

#мнения #Выборы 2020

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Павел Лях Мастер спорта международного класса и серебряный призер Чемпионата Европы по греко-римской борьбе Мастер спорта международного класса и серебряный
 
Новости дня
Новости разные
 
«Можно познакомиться между играми, подружиться». В Минске проходит 3-й этап Национальной лиги по баскетболу 3х3
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика