У нас спокойная страна, где каждый может получать образование, работать и развиваться

Павел Лях

Мастер спорта международного класса и серебряный призер Чемпионата Европы по греко-римской борьбе





Мастер спорта международного класса и серебряный призер Чемпионата Европы по греко-римской борьбе Павел Лях:

– Главные условия успеха в любой сфере жизни – желание и упорный труд. Без них даже при самых лучших условиях высоких результатов не добьешься. В нашей стране, если ты стремишься достичь чего-то, трудишься, тебе помогут реализоваться. У нас медали, места на призовых пьедесталах. Я и мои коллеги достигли определенных успехов, что поощряется морально и материально. И это характерно для всей Беларуси, не только в спорте, но и во всех сферах жизни. Белорусский народ много и усердно работал все эти годы, добивался новых свершений, чтобы сейчас рисковать этими достижениями ради эмоций и сиюминутных лозунгов? Это, как минимум, – необдуманно

Здорово, что поддерживают не только титулованных спортсменов, но и начинающих. В Беларуси уделяется действительного много внимания развитию спорта и не только профессионального. Государство в целом заботится о здоровье нации. Открываются спортивно-оздоровительные комплексы, в школах есть все для занятий спортом, детей приучают к основам здорового образа жизни.

Если говорить конкретно о греко-римской борьбе, то здесь также все на высшем уровне. В Гродно сильные тренеры и отличные условия для роста и развития спортсменов. На улице Врублевского оборудован замечательный зал, который позволяет хорошо тренироваться. Всегда с удовольствием приезжаю на сборы в Минск в центр олимпийской подготовки «Стайки». Знаю, что и зарубежным спортсменам здесь тоже комфортно. Да и в целом иностранные коллеги очень тепло отзываются о Беларуси.

Я люблю свой город и страну. Не возникает и мысли, чтобы переехать. У нас спокойная республика, где каждый может получить образование, работать и развиваться. Родители рассказывали мне, как сложно было в 90-е. Сейчас Беларусь шагнула далеко вперед и продолжает развиваться.

Естественно, всегда найдутся те, кто будет чем-то недоволен. Мне проще привести пример из спорта. Если спортсмен не достиг успеха, того чего он хотел, часто он начинает винить в этом тренера, систему, государство. Всех, но только не себя. Проще возмущаться и обвинять, чем что-то сделать, попытаться изменить ситуацию, поработать над собой. Наше благополучие в первую очередь зависит от нас самых. Для этого в стране есть база высокого уровня.