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В Австралии любители раскопок нашли два золотых самородка стоимостью 250 тысяч долларов
Источник материала: ОНТ
Золотая лихорадка по-австралийски. Два золотых самородка стоимостью 250 тысяч долларов нашли любители раскопок.
Удачную находку весом в 3,5 килограмма скрывать не стали – её уже презентовали в телешоу. Но у желающих есть шанс составить конкуренцию кладоискателям. Добыча золота в Австралии началась ещё в середине XIX века и остаётся важной отраслью в стране.
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Золотая лихорадка по-австралийски. Два золотых самородка стоимостью 250 тысяч долларов нашли любители раскопок. Удачную находку весом в 3,5 килограмма скрывать не...
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