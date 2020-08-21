В Австралии любители раскопок нашли два золотых самородка стоимостью 250 тысяч долларов

Источник материала: ОНТ

Золотая лихорадка по-австралийски. Два золотых самородка стоимостью 250 тысяч долларов нашли любители раскопок.

Удачную находку весом в 3,5 килограмма скрывать не стали – её уже презентовали в телешоу. Но у желающих есть шанс составить конкуренцию кладоискателям. Добыча золота в Австралии началась ещё в середине XIX века и остаётся важной отраслью в стране.

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