В Минске провели автопробег в поддержку мира и стабильности

Источник материала: ОНТ

В Минске офицеры и работники Военной академии Беларуси провели автопробег в поддержку мира и стабильности.

По главным проспектам и улицам столицы проехало свыше ста единиц автомобилей с государственной символикой – флагом страны и города Минска.

Акция проходит не впервые. Более 120 человек в этом году проехались по такому же маршруту под хештегом #разам ко Дню Независимости Беларуси.

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