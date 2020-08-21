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В Минске провели автопробег в поддержку мира и стабильности
Источник материала: ОНТ
В Минске офицеры и работники Военной академии Беларуси провели автопробег в поддержку мира и стабильности.
По главным проспектам и улицам столицы проехало свыше ста единиц автомобилей с государственной символикой – флагом страны и города Минска.
Акция проходит не впервые. Более 120 человек в этом году проехались по такому же маршруту под хештегом #разам ко Дню Независимости Беларуси.
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В Минске офицеры и работники Военной академии Беларуси провели автопробег в поддержку мира и стабильности. По главным проспектам и улицам столицы проехало свыше...
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