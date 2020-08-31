В «Минск-Мире» неизвестные сняли антивандальный флаг. Видео

Источник материала: Onliner

Операция по демонтажу всех бело-красно-белых флагов на многоэтажных жилых домах Минска продолжается. Примерно в 10:20 утра неизвестные люди в черном и штатском пожаловали в «Диадему» — первый дом «Минск-Мира», жильцы которого в субботу украсили общие балконы антивандальным флагом, состоящим из множества отдельных ленточек. Несмотря на хитрую задумку, неизвестным понадобилось всего около 20 минут, чтобы добраться до последнего бело-красно-белого этажа.

— Пришли человек шесть-семь, — рассказывает одна из жительниц квартала. — Видно было, что эти ленточки и их количество очень уж их раздражали. Они так резко размахивали ножом (или что у них там за приспособление), что было понятно, как они недовольны. Не думаю, что это были жильцы дома. Явно орудовал кто-то другой.