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В «Минск-Мире» неизвестные сняли антивандальный флаг. Видео

31.08.2020 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Операция по демонтажу всех бело-красно-белых флагов на многоэтажных жилых домах Минска продолжается. Примерно в 10:20 утра неизвестные люди в черном и штатском пожаловали в «Диадему» — первый дом «Минск-Мира», жильцы которого в субботу украсили общие балконы антивандальным флагом, состоящим из множества отдельных ленточек. Несмотря на хитрую задумку, неизвестным понадобилось всего около 20 минут, чтобы добраться до последнего бело-красно-белого этажа.

— Пришли человек шесть-семь, — рассказывает одна из жительниц квартала. — Видно было, что эти ленточки и их количество очень уж их раздражали. Они так резко размахивали ножом (или что у них там за приспособление), что было понятно, как они недовольны. Не думаю, что это были жильцы дома. Явно орудовал кто-то другой.

 
Теги: Минск
 
 
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Операция по демонтажу всех бело-красно-белых флагов на многоэтажных жилых домах Минска продолжается. Примерно в 10:20 утра неизвестные люди в черном и штатском...
 
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