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В «Минск-Мире» неизвестные сняли антивандальный флаг. Видео
Источник материала: Onliner
Операция по демонтажу всех бело-красно-белых флагов на многоэтажных жилых домах Минска продолжается. Примерно в 10:20 утра неизвестные люди в черном и штатском пожаловали в «Диадему» — первый дом «Минск-Мира», жильцы которого в субботу
— Пришли человек шесть-семь, — рассказывает одна из жительниц квартала. — Видно было, что эти ленточки и их количество очень уж их раздражали. Они так резко размахивали ножом (или что у них там за приспособление), что было понятно, как они недовольны. Не думаю, что это были жильцы дома. Явно орудовал кто-то другой.
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Операция по демонтажу всех бело-красно-белых флагов на многоэтажных жилых домах Минска продолжается. Примерно в 10:20 утра неизвестные люди в черном и штатском...
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