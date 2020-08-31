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«Прошла все "круги ада" на таможне и закрыла бутик через 5 дней» — как москвичка запускала бизнес на ювелирке
31.08.2020 11:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Анна Пашкова — создатель ювелирного бренда
О том, как начать свое дело, несмотря на все трудности, Анна рассказала в материале.
Придумала бизнес в самолете: «Решила привезти в Россию то, что раньше было недоступно»
— Я не сразу пришла к собственному бизнесу. Училась в Финансовой Академии при Правительстве РФ, получила MBA по стратегическому менеджменту, а затем прошла огромное количество разнообразных тренингов: от искусства продаж до финансового анализа. В моей профессиональной копилке также есть опыт работы в банковской сфере, где я прошла путь от менеджера по продажам до директора департамента по работе с иностранными компаниями. А в 2017 году кардинально сменила сферу деятельности и перешла в крупную компанию из бьюти-индустрии, работала коммерческим и исполнительным директором. Спустя некоторое время я поняла, что пришло время попробовать себя в качестве предпринимателя.
Моя семья летом отдыхала в Испании, а я летала к ним на выходные, когда получалось. Именно во время такого перелета и родилась идея создать собственный бизнес. Я почувствовала, что могу и хочу сама управлять процессами и принимать решения.
Начала формулировать основные принципы, на которых будет строиться мой бизнес. Я четко понимала, что мое дело должно быть чем-то новым на рынке. Мне было важно, чтобы оно привносило в жизнь людей больше эстетики, наполняло ее красотой. Кроме того, хотелось, чтобы я могла использовать не только свои навыки в области менеджмента и финансов, но и творческий потенциал. Я решила, что мои сотрудники должны быть командой единомышленников, а компания — строиться на принципах, близких к «бирюзовым». Именно с таких размышлений все и началось — прямо в самолете я начала писать бизнес-план.
Идея бизнеса сформировалась довольно быстро. Я вспомнила, что давно не видела ничего привлекательного в ювелирных магазинах в России.Уже давно обратила внимание, что мое отношение к украшениям сильно поменялось с тех пор, как близкие стали дарить вещи, купленные в небольших ювелирных бутиках Европы и Израиля. Подруги всегда обращали внимание на мои необычные аксессуары. Я решила, что должна привезти в Россию то, что пока недоступно местным покупательницам.
Рынок ювелирных изделий в России: «Есть дорогие бренды и дешевая штамповка, а середины — нет»
Отдохнув с родными, я вернулась домой и начала изучать ювелирный рынок России.
Накопив информационную базу, я сделала следующие выводы о российском ювелирном рынке:
Стало понятно, что у рынка есть потребность в дизайнерских ювелирных украшениях среднего ценового сегмента. Конкурентов мало, среда благоприятная — почти «голубой океан». Так я поняла, что моя идея может превратиться в эффективно работающий бизнес.
Круги ада на старте: «Вес посылки превышал расчеты — добрые испанцы добавили к заказу упаковку»
Мне очень нравились украшения, которые я покупала в одном Барселонском ювелирном бутике — изделия полностью устраивали меня и по качеству, и по дизайну, и по износостойкости. С них и начала. Разыскала менеджера, занимающегося оптовыми продажами, рассказала о своем проекте, договорилась о скидках и эксклюзиве для российского рынка.
Чтобы стартовать, мне потребовалась немалая сумма денег — все-таки речь о ювелирных украшениях. Повезло: друзья семьи поверили в проект и одолжили необходимую сумму для старта. Еще часть суммы я вложила из собственных сбережений.
Долго искала брокера, готового заниматься акцизным товаром. Хотела пойти по старой схеме: брокер растаможивает товар на свой торговый дом, а затем продает его мне. Но такого человека не нашла. Пришлось самой проходить через все «круги ада».
Самое смешное, что никто мне не смог подсчитать все затраты, которые я понесу при ввозе товара в страну. Валютный контроль, покупка валюты, транспортировка, страховка, экспортная декларация, таможенная пошлина, НДС и сборы, склад временного хранения, постановка на учет, госпошлина за клеймение, клеймение, пломбы, предварительный осмотр... и это еще не все расходы!
Акцизная таможня — это вообще отдельный мир! На предварительном осмотре товара нужно было вскрыть индивидуальную упаковку каждой единицы, взвесить и описать. Это занимает просто огромное количество времени!
Сидя второй день с одной коробкой украшений в комнате с камерами и железной решеткой, я даже позавидовала соседкам, которые взвешивали штамповку.
Они просто вываливали пакеты с сотнями украшений на весы, а затем сгребали всю эту кучу обратно. А я аккуратненько раскладывала все по индивидуальным упаковкам с артикулом.
Отдельное мучение было с контрактом, инвойсом и спецификациями. Пришлось долго объяснять испанцам, совершенно не приспособленным к нашим законам, почему одни пункты договора нужны, а другие нужно обязательно убрать. Так как инвойс формировался автоматически, пришлось уговаривать испанцев его исправить вручную — внести номер договора и все реквизиты моей компании. Спецификацию к контракту вообще пришлось сделать мне и прислать им на проверку и подпись.
Когда товар уже отправили в аэропорт, мне пришла экспортная декларация, в которой вес посылки в несколько раз превышал мои расчеты. Стали узнавать у производства, что же там так много весит. Оказалось, что добрые испанцы положили в коробки фирменную упаковку! Ввоз упаковки как таковой сопровождается отдельной процедурой с сертификацией. Пришлось в срочном порядке менять все спецификации и прописывать коробки как индивидуальную упаковку к каждому изделию. На предварительном осмотре в таможне оказалось, что этой упаковки было прислано меньше, чем изделий. Пришлось менять спецификации в третий раз!
И это только начало! Дальше были мучения с созданием сайта, аккаунтами в Instagram и Facebook, поиском SMM-специалистов, а затем — их сменой.
Отдельный вопрос был с интернет-эквайрингом. Онлайн-торговля ювелирными изделиями была запрещена в России до ноября 2019 года. В банке, где я обслуживалась, заявка все никак не могла пройти контроль службы безопасности. Я нашла и прислала новые поправки, разрешающие онлайн-торговлю ювелирными изделиями, но даже после этого решение тормозилось. Не дождавшись, мы получили разрешение в другом банке.
Шоурум на 5 дней: «Из-за пандемии все умерло»
Наконец, все подготовительные процедуры были завершены. Ювелирный бренд Secretos De Chica вышел на российский рынок. 13 марта 2020 года мы открыли наш шоурум в пространстве «Флакон» в Москве.
Для открытия шоурума потребовалось немало вложений, поэтому вдвойне обидно, что всего через 5 дней пришлось его закрыть — COVID-19 стремительно распространялся, в Москве объявили карантин.
После этого мы переориентировались на онлайн-продажи. До середины апреля продажи через интернет были стабильными — люди еще верили, что вернутся к работе довольно быстро. А потом до середины мая все «умерло». Смогли пережить это время только благодаря глубоким скидкам арендодателя.
Целевую аудиторию пришлось искать долго, тестируя разные варианты таргета. Это оказался долгий и затратный путь. Тогда мы решили участвовать в pop-up-маркетах. Там была аудитория с большим интересом к нестандартным аксессуарам и уже современным взглядом на украшения. Также мы начали работать с блогерами и лидерами мнений, для нас это блогеры-стилисты.
Со временем вырисовался портрет нашего клиента. Это женщины 25–50 лет с широким кругом интересов. Акцент на думающих, стильных, любящих необычное (креативный класс); средний класс, бизнес-леди, успешные, молодые, самодостаточные, интересные, легкие, гибкие, любящие стильно одеваться.
Есть и покупатели-мужчины в возрасте 25+, которые выбирают подарок девушке, жене, маме, сестре, дочке. Это также представители среднего класса, успешные, смелые, современные, готовые к экспериментам, любящие делать подарки, считающие, что цветы/подарок можно отправить любимой и без повода, предпочитающие ужин в ресторане домашнему застолью, общающиеся в соцсетях.
Наш клиент имеет эстетический вкус, самодостаточен, принимает эмоциональные решения, опираясь на основные принципы: качество, актуальность, дизайн.
В конце мая мы смогли оживить продажи с помощью скидок. Хорошо покупали регионы — видимо, не все так сильно почувствовали на себе карантин. В июне продажи были очень вялые. А в июле мы опять открыли шоурум и начали участвовать в pop-up-маркетах. В конце июля поток клиентов начал восстанавливаться, но все еще не достигал намеченного уровня.
Несмотря на то, что мы попали в список наиболее пострадавших отраслей, меры, предпринятые государством, не были достаточными для поддержки бизнеса. Поэтому пришлось перейти к плану Б.
В конце июля запустили фирменную линейку одежды — футболки и шорты. Почему я вижу в этом выход? Привозить сейчас новый товар из Европы нерентабельно, курс евро очень высокий. Кроме того, если подтвердятся опасения по поводу второй волны COVID-19 и будет карантин, возможно сильное снижение спроса на украшения.
Основная идея нашей линейки одежды — изысканность в базовых вещах. Мы стремимся к тому, чтобы подчеркнуть женскую индивидуальность и красоту, создать стильный и свободный образ. Наша одежда предусмотрена как для улицы, так и для дома,, поэтому в случае второй волны мы надеемся, что онлайн-заказы не прекратятся. Российский потребитель в целом привык уже заказывать одежду онлайн и в момент пандемии начал обращать особенное внимание на домашний гардероб.
Дизайны одежды изначально разрабатывала я сама, учитывая текущие тренды. А процессами по лекалам и пошиву руководили девочки из дружественного мне бренда одежды. Для того чтобы сделать линейку одежды эстетически привлекательной, я добавила в нее графические принты. Один из принтов я попросила у известной художницы Галины Эдельман. Это большая честь, что она согласилась.
Результаты и перспективы: «Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах»
Операционные расходы после открытия шоурума: около 400 тысяч рублей (около $ 5325) в месяц. На рентабельность после карантина пока выходим только за счет скидок арендодателя. В июле, благодаря участию в pop-up-маркетах, смогли продать больше 50 единиц товара. В планах — удвоить это количество и выйти на выручку 800 тыс. рублей (около $ 10 800) в месяц до конца года.
Наш шоурум является также офисом для онлайн-магазина. Это одна из причин, по которой был выбран именно формат шоурума, а не магазина (street retail). Два менеджера, работая по графику 2/2, способны как обработать онлайн-заказы, так и обеспечить вниманием входящий поток покупателей. Для удобства клиентов заказ онлайн можно произвести как на сайте, так и в Instagram или WhatsApp.
Кроме таргетированной рекламы в соцсетях, с декабря по апрель запускали контекстную и анализировали клики с помощью электронной коммерции. Изначальная идея была запустить рекламу, направленную на мужчин, которые ищут, что подарить, так как сейчас средняя цена хорошего букета близка к средней цене наших изделий — 7–8 тыс. рублей (около $ 90–100). Я планировала конкурировать на этом рынке. Но оказалось, что по всем ключевым словам про подарки и цветы стоимость клика очень высокая. Поэтому от этого варианта мы отказались.
Сейчас мы работаем с блогерами — лидерами мнений. В основном это стилисты. Мы не используем бартер и выбираем блогеров, которые это понимают. Привозим им нашу продукцию, они ее «пробуют на зуб» и затем делают обзор, комбинируют со своими «луками». У нас был опыт, когда сами стилисты просили привезти какие-то коллекции, чтобы показать в офлайн группе цельный образ, подбор одежды и аксессуаров.
Мы также очень приветствуем различные коллаборации со стилистами, брендами одежды и даже диетологами. Организуем совместные съемки, офлайн-мероприятия.
У меня работают SMM-щики на аутсорсе, которые занимаются рекламой и ведением страниц в соцсетях. Однако всеми визуалами и дизайном на данный момент я занимаюсь сама. Еще до пандемии я хотела сделать аккаунт более живым, так как каталог — это всегда каталог: все очень красиво, но хочется посмотреть «вживую». Во время карантина у меня появилось много свободного времени и желание отвлечь себя от депрессивных мыслей — так я начала фотографировать, искать «вкусные» образы и пришла к сегодняшнему стилю нашего Instagram.
На все комментарии и запросы, не касающиеся заказов, в соцсетях я отвечаю сама. На мой взгляд, для клиента важно чувствовать, что с ними разговаривает владелец бренда.
Конечно, на рынке есть конкуренция. Я постоянно анализирую тех, кто работает со мной в одном «поле». Наших конкурентов можно разделить на 3 группы:
В моих планах на ближайшие 2 года — увеличить количество фабрик — поставщиков украшений до 5, ввести линейку мужских украшений, расширить линию одежды, выпустить коллекцию сумок из экокожи, открыть филиал в Лондоне. Но, как говорится, хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах!
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«Прошла все "круги ада" на таможне и закрыла бутик через 5 дней» — как москвичка запускала бизнес на ювелирке
Анна Пашкова - создатель ювелирного бренда Secretos De Chica. Идея бизнес-проекта пришла к ней прямо в самолете во время перелета в Испанию. Девушка прошла все «круги ада»,...
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