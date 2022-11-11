В Беларуси усовершенствуют работу Фонда социальной защиты населения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с 1 декабря вырастут пенсии . Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с представителями Минтруда и соцзащиты. Это будет уже третий перерасчет пособий в нынешнем году. Их поднимут на 5%.

«Это выше инфляции на сегодняшний день. А если мы еще один шаг сделаем, то это будет уже значительное преимущество перед инфляцией. Хотя, пенсионеры услышат сегодня мои рассуждения и скажут: «Ну, наверное, не владеет вопросом. У нас кое-что там подорожало. И не на 10 процентов, а на 20». Я не зря подчеркнул, что я имею ввиду среднее значение. Да, поэтому и к ценам несколько раз я обращался. Я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые вещи. Он живет скромно, покупает продукты питания, простую одежду. Поэтому и было принято решение по регулированию цен и выработке системы ценообразования», – заявил Лукашенко.

Повысить пенсии смогли благодаря профициту в бюджете Фонда соцзащиты. Доходы выросли на 12%. Из-за этого появился резерв. В ближайшее время и в работе самого Фонда произойдут изменения. Их обсудили на заседании. Одно из нововведений: людей будут информировать о трудовом стаже и размере взносов, которые они отчисляют в Фонд.

«У нас запущена новая система. Это добровольное накопительное страхование пенсионное. Человек чтобы сам определял: он хочет получать только государственную пенсию, либо он хочет более комфортные условия в старости, хочет дополнительно иметь доход. Мы будем информировать человека о том, что его ждет: какой стаж, какая исходя из стажа и зарплаты пенсия», – отметила министр труда и социальной защиты населения Республики Беларусь Ирина Костевич.

В предыдущие разы пенсии повышали на 7 и 10%.