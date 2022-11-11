ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси усовершенствуют работу Фонда социальной защиты населения

11.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с 1 декабря вырастут пенсии. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с представителями Минтруда и соцзащиты. Это будет уже третий перерасчет пособий в нынешнем году. Их поднимут на 5%.

«Это выше инфляции на сегодняшний день. А если мы еще один шаг сделаем, то это будет уже значительное преимущество перед инфляцией. Хотя, пенсионеры услышат сегодня мои рассуждения и скажут: «Ну, наверное, не владеет вопросом. У нас кое-что там подорожало. И не на 10 процентов, а на 20». Я не зря подчеркнул, что я имею ввиду среднее значение. Да, поэтому и к ценам несколько раз я обращался. Я понимаю, что пенсионер не покупает брендовые вещи. Он живет скромно, покупает продукты питания, простую одежду. Поэтому и было принято решение по регулированию цен и выработке системы ценообразования», – заявил Лукашенко.

Повысить пенсии смогли благодаря профициту в бюджете Фонда соцзащиты. Доходы выросли на 12%. Из-за этого появился резерв. В ближайшее время и в работе самого Фонда произойдут изменения. Их обсудили на заседании. Одно из нововведений: людей будут информировать о трудовом стаже и размере взносов, которые они отчисляют в Фонд.

«У нас запущена новая система. Это добровольное накопительное страхование пенсионное. Человек чтобы сам определял: он хочет получать только государственную пенсию, либо он хочет более комфортные условия в старости, хочет дополнительно иметь доход. Мы будем информировать человека о том, что его ждет: какой стаж, какая исходя из стажа и зарплаты пенсия», – отметила министр труда и социальной защиты населения Республики Беларусь Ирина Костевич.

В предыдущие разы пенсии повышали на 7 и 10%.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из нововведений: людей будут информировать о трудовом стаже и размере взносов, которые они отчисляют в Фонд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дальнобойщик из Минска приютил у себя в грузовике брошенного котенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2022
Mir24.TV Belarus
11.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика