Погода в СНГ: учения по ликвидации паводка проводят в Казахстане, март показал свой капризный характер в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Московская Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды. Сегодня в российской столице облачно и небольшой снег. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима еще не все сказала в Казахстане. Снег, гололед, сильный ветер на большей части страны. И только на юге весна прибавляет градус за градусом. Днем в Алматы до плюс 15. Снег в горах стремительно тает, реки переполняются. Спасатели вывозят снег, укрепляют дамбы, освобождают ото льда арыки и каналы. Чтобы быстро и эффективно дать отпор паводку.

Беларусь