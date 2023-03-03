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Погода в СНГ: учения по ликвидации паводка проводят в Казахстане, март показал свой капризный характер в Армении

03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Московская Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды. Сегодня в российской столице облачно и небольшой снег. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима еще не все сказала в Казахстане. Снег, гололед, сильный ветер на большей части страны. И только на юге весна прибавляет градус за градусом. Днем в Алматы до плюс 15. Снег в горах стремительно тает, реки переполняются. Спасатели вывозят снег, укрепляют дамбы, освобождают ото льда арыки и каналы. Чтобы быстро и эффективно дать отпор паводку.

Беларусь

От нуля до плюс 6 и порывистый ветер до 14 метров в секунду. В столице и по северо-востоку страны снег, местами мокрый. На дорогах гололедица. В МЧС предупреждают: такие погодные условия могут привести к повреждению и обрыву линий связи и электропередачи, повредить неукрепленные конструкции и кровлю зданий. Кроме того, ветер может привести к падению деревьев.

Армения

Март демонстрирует свой капризный характер жителям Армении. Во всех областях понижение температуры и осадки. А в районе горы Арагац идет снег. По данным МЧС, в стране есть закрытые автодороги: доехать не получится до крепости Амберд и к озеру Кари на западе страны.

Кыргызстан

Весна в Кыргызстане взяла новую высоту. Днем в Бишкеке до плюс 20 и без осадков. Такая же погода и на севере страны в Чуйской области. Садоводы региона стараются проводить с пользой каждый погожий день. Обрезают плодовые деревья, чтобы защитить их от заболеваний и обеспечить хороший урожай.

Таджикистан

В столице Таджикистана солнечно, днем почти летние плюс 22. Жители готовятся к Наврузу. Его начнут праздновать 21 марта. В парках и скверах Душанбе сажают виолы, маргаритки, петунии. К весеннему празднику готовятся и на горнолыжном курорте Сафеддара. Отдыхающих угостили традиционной сладостью – суманаком, это главное блюдо Навруза.



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