Придется брать сотрудников постарше и больше о них заботиться? Эксперт оценил перспективы рынка труда в 2023 году

Источник материала: ProBusiness

Мы уже рассказывали о том, что произошло с рынком труда в 2022 году — снижение числа вакансий доходило до минус 27%. Хотя побить рекорд пандемийного 2020-го не удалось: тогда по итогам апреля-июня количество вакансий уменьшилось на 30% в сравнении с первым кварталом. Теперь, спустя два месяца 2023 года, директор сервиса rabota.by Светлана Шапорова дала оценку актуальной ситуации на рынке труда.

Светлана Шапорова

Директор сервиса rabota.by

Год начался с роста количества вакансий

— Первые месяцы 2023 года принесли рост количества вакансий (на 12.02.2023), и их увеличение происходило даже активнее, чем в аналогичном периоде прошлого года (плюс 17,1% к началу текущего года).





Если количество вакансий с февраля 2022 года снижалось, то количество резюме увеличивалось. Как итог — в апреле +24% к началу года. В летние месяцы был спад соискательской активности, который можно связать и с сезонностью.

Однако осенью также можно было отметить увеличение числа резюме на нашем сайте. А рост общего количества резюме также можно было связать с активным увеличением их количества в определенных профессиональных областях. Соответственно, в некоторых сферах у работодателей был достаточный выбор среди резюме, а в других все равно возникали сложности с подбором кандидатов.

Если же говорить про начало 2023 года, то темпы роста количества резюме ниже, чем они были в первые месяцы прошлого года.





Также если анализировать динамику вакансий и резюме по неделям, то можно отметить, что начало 2023 года принесло нехарактерный для января-февраля рост количества вакансий, ведь обычно в начале года компании не ведут массовый наем. Количество резюме также небольшими темпами с начала года начало увеличиваться.





Динамику вакансий в регионах мы сравнили так: декабрь (конец года) к февралю, когда началось снижение количества вакансий на рынке труда. Как видно на графике, число вакансий уменьшилось во всех регионах, но наиболее заметно — в Минске, Гомеле и Гомельской области.





Если говорить о динамике вакансий в профессиональных сферах, то можно также заметить нетрадиционную ситуацию, сложившуюся в прошлом году. Сфера «Информационные технологии, интернет, телеком» потеряла порядка 58% вакансий, хотя до этого на протяжении многих лет она входила в топ-3 профессиональных областей по количеству опубликованных вакансий.

Также значительно снизилось количество вакансий в сфере управления персоналом, потому что зачастую в условиях кризиса многие компании занимают выжидательную позицию. Аналогично сокращение бюджетов в периоды нестабильности способно повлиять на рекламную и маркетинговую деятельность компаний.





Структура вакансий показывает, как распределялись за определенный период времени вакансии в зависимости от профессиональных областей. В число лидеров по итогам 2022 года вошли такие сферы, как: «Продажи», «Начало карьеры, студенты» и «Рабочий персонал».





Количество резюме в ушедшем году больше всего росло в Минске, а среди регионов — в Минской области, а также Могилеве и Могилевской области.





Рост числа резюме в ИТ-сфере

Если анализировать рост количества резюме в разрезе профессиональных областей, то снова видим нехарактерную черту: быстрыми темпами росло число резюме в ИТ-сфере. Вместе с ней активнее прибавились резюме от молодых специалистов, студентов и соискателей в сфере административного персонала.

Таким образом, число резюме в декабре в сравнении с февралем выросло почти во всех профессиональных сферах, кроме «Транспорта, логистики», «Производства» и «Высшего менеджмента».





Структура резюме показывает, как распределялись за определенный период времени резюме в зависимости от профессиональных областей. Активнее других были студенты, молодые специалисты, соискатели в сфере продаж и административного персонала.





Конкуренция пришла «в норму», но не везде

Конкуренция показывает, какое количество резюме приходится на одну вакансию. Нормальной и «здоровой» считается конкуренция на уровне 6−8 резюме на одну вакансию. Конкуренция выше этого уровня играет на руку нанимателям, потому что появляется больше резюме, из которых можно сделать выбор. Однако соискателям становится сложнее получить положительный отклик на свое резюме. Почти к середине февраля 2023 года конкуренция остановилась на уровне около 8 резюме на одну вакансию.





Также конкуренция отличается в зависимости от профессиональной области. Для студентов, молодых специалистов конкуренция находилась на уровне 15,2 резюме на одну вакансию, и для этой категории соискателей такой показатель является традиционным. Они чаще других специалистов готовы отправиться на поиски подработки, стажировки или мест для прохождения практики. И, как следствие, активнее других специалистов создают и размещают резюме.





Однако если сравнивать кризисный 2022 год и более активный в плане подбора персонала 2021 год, то все равно можно отметить снижение уровня конкуренции в некоторых профессиональных областях. Но в сферах, где было значительное снижение количества вакансий в ушедшем году (например, ИТ, маркетинг, управление персоналом), конкуренция ожидаемо выросла.





В разрезе регионов наибольшая конкуренция отмечалась в Гомеле и Гомельской области.





Прогноз

Конечно, делать прогнозы, как будет развиваться ситуация на рынке труда, по-прежнему непросто. Можно предположить, что компании буду продолжать заниматься оптимизацией бюджета, в том числе и на различные HR-проекты, будет сохраняться более точечный подход к найму персонала.

Отток персонала будет сохраняться, и, несмотря на повышение спроса со стороны соискателей, нанимателям будет не хватать откликов на позиции линейного персонала. И все это будет происходить под влиянием демографической «ямы» 90-х годов (о чем я уже рассказывала ранее ). Молодых сотрудников на рынке труда больше не станет, поэтому нужно продолжать работу над выстраиванием сотрудничества со специалистами разного возраста, особенно с сотрудниками 45−50+.