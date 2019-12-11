Наука, технологии и искусство глазами детей. Открытие медиа STEAM-центра

Источник материала: Tut.by

В Беларуси активно развивается направление STEAM-образования. К концу 2019 года открыто 19 центров на базе общеобразовательных школ. Вчера, 11 декабря, Ассоциация «Образование для будущего», членом которой является Белорусский портал TUT.BY, открыла Media STEM-центр в Солигорске. Это следующий шаг, который позволит не только развивать направления естественной науки, технологий, инженерного искусства и математики, но и совершенствовать коммуникацию по ним.





Что такое STEAM-центр и кому он может быть полезен?

Это современная лаборатория на базе школы, которая оснащена для углубленного изучения STEAM-направлений. В таких центрах, которые располагаются преимущественно в регионах, дети могут заниматься бесплатно. Помимо постоянного обучения практикуются знакомства с белорусскими IT-компаниями и выезды на международные роботурниры.





Открытие Media-STEAM-центра в Солигорске

11 декабря в ГУО «Средняя школа № 5 г. Солигорска имени Героя Советского Союза В.И.Козлова» открылся центр, в котором помимо изучения STEAM-направлений, школьники смогут практиковаться в журналистике. Для их обучения были закуплены экшен-камеры, микрофоны, ноутбуки и т.д., с помощью которых возможно делать актуальный, востребованный научный контент.





«Когда появляются такие места, становится очевидным, что в ближайшем будущем нас ждет больше белорусских научных открытий и качественная научная журналистика. STEAM-центры — хорошая практика не только для учащихся, но и для преподавателей. Эту возможность мы готовы были поддержать и уже видим хорошие результаты,» — прокомментировала Людмила Чекина, Генеральный директор ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА».





Открытие центра сразу началось с мастер-классов. Их провели представители Белорусского портала TUT.BY. Школьники узнали о жизни портала изнутри: о его структуре и отделах, ценностях и требованиях к кандидатам. Узнали о новых медиа и секретах ведения собственных аккаунтов в социальных сетях. Познакомились со спецификой фотожурналистики.



Мастер-класс по фотожурналистике от Дарьи Бурякиной



Мастер-класс по новым медиа от Анны Перовой

Подробнее о концепции STEAM и самих STEAM-центрах читайте на сайте Ассоциации «Образование для будущего» .