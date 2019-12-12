Скорее осень, а не зима. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные обещают дожди и серость. Будет не слишком холодно, но в субботу ветрено, в воскресенье — дождливо, сообщает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В субботу днем — +3…5°C. Весь день облачно и ветрено, вечером возможен дождь.

В воскресенье почти все время будут идти дожди. Днем — +2…4°C.

Хороших выходных!

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