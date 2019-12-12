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Скорее осень, а не зима. Погода в Гродно в выходные
13.12.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные обещают дожди и серость. Будет не слишком холодно, но в субботу ветрено, в воскресенье — дождливо,
В субботу днем — +3…5°C. Весь день облачно и ветрено, вечером возможен дождь.
В воскресенье почти все время будут идти дожди. Днем — +2…4°C.
Хороших выходных!
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В Гродно в выходные обещают дожди и серость. Будет не слишком холодно, но в субботу ветрено, в воскресенье - дождливо.
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