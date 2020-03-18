«Они по всему телу? А покажи!» Девушки с веснушками - о комплексах и реакции окружающих

Источник материала: Tut.by

Песенка про рыжего конопатого и легенда о поцелуях и любви солнца — то, что люди с веснушками чаще всего слышат в детстве от окружающих. Уже потом к ним добавляются непрошеные советы, милые комплименты и любопытство маленьких детей. Мы пригласили в студию девушек, у которых очень много веснушек. Они рассказали о школьных комплексах, реакции окружающих и о том, как солнце влияет на их кожу.