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«Они по всему телу? А покажи!» Девушки с веснушками - о комплексах и реакции окружающих
18.03.2020 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Песенка про рыжего конопатого и легенда о поцелуях и любви солнца — то, что люди с веснушками чаще всего слышат в детстве от окружающих. Уже потом к ним добавляются непрошеные советы, милые комплименты и любопытство маленьких детей. Мы пригласили в студию девушек, у которых очень много веснушек. Они рассказали о школьных комплексах, реакции окружающих и о том, как солнце влияет на их кожу.
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«Однажды мне сказали: "Меня так возбуждают эти веснушки"».
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