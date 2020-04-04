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Инструмент первой необходимости - клещи









За день Валентин производит около 25 клещей





Кузнечным делом Валентин увлек и сына

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кузнец Валентин Левкович почти полвека посвятил тракторному заводу Герой следующего сюжета - кузнец, который очень любит свою работу и почти полвека посвятил тракторному заводу. При этом в свободное время он продолжает...

Герой следующего сюжета - кузнец, который очень любит свою работу и почти полвека посвятил тракторному заводу. При этом в свободное время он продолжает оттачивать мастерство и считает, что в работе с металлом совершенству нет предела.О человеке, в руках которого работа кипит - сюжетПодход к металлу должен быть особенным, уверен Валентин Левкович. Почти полвека мастер провел в кузнечном цеху тракторного завода. Именно здесь на свет появляются первые детали для новых агромашин.Инструмент первой необходимости в этом цеху так называемые клещи. Функция простая, но очень важная: ими берут раскаленный металл из печи, чтобы выковать необходимую деталь. Процесс изготовления клещей происходит в несколько этапов: из двух частей, разогретых до температуры более 1000 градусов, сначала куют рукоятку и загибают рабочую часть. После две половины соединяют и получается готовое изделие, без которого невозможно производство ни одной детали для трактора.Из необходимого инструмента: 2 молота свободной ковки по 400 и 150 кг и две печи, температура в которых более 1000 градусов. В опытных руках клещи служат 2-3 месяца, в неумелых, отмечает мастер, могут сломаться с первого раза. Инструмента всегда должно быть с запасом. Поэтому Валентин приходит на работу к пяти утра, чтобы уже к семи печь была готова расплавлять первые порции металла. Жизнь сложилась так, что здесь же, в кузнечном цеху, наш герой встретил будущую жену. Проработав 45 лет машинистом крана, теперь она радует детей и внуков домашним уютом на заслуженном отдыхе.Сегодня уже младший Левкович перенимает опыт и секреты кузнечного дела у отца. Кузнецы своего счастья в прямом смысле слова. В загородном доме Левковичей нет ни одного уголка, который не остался бы без внимания кузнецов. Мебель, украшение для дома, перила и беседка - все прошло через руки умельцев. Сегодня у четы Левковичей шестеро внуков. А поэтому эта история - с продолжением, ведь возможно кто-то из них по примеру дедушки проникнется в прямом смысле обжигающей любовью к этому сложному делу работы с металлом.