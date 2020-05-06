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Парад посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

06.05.2020 16:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Минске 9 мая.

Планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники. Над столицей должны пролететь 42 воздушных судна. 

Особенностью парада этого года является то, что будут участвовать только новые и модернизированные образцы. 

20 парадных расчетов в составе пешей колонны и 16 расчетов в составе механизированной колонны. Возглавит колонну танк Т-34.
 
Теги: Минск
 
 
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Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Минске 9 мая. Планируется участие более 3 тыс. военнослужащих и 185 единиц техники. Над...
 
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