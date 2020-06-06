14 тыс. семей воспользовались правом досрочного распоряжения семейным капиталом

Фото из архива

В Беларуси, по данным на 1 июня, принято более 14 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Больше всего положительных решений о досрочном использовании капитала пришлось на Брестскую область — около 3,2 тыс. Чуть меньше — на Минский (2,3 тыс.) и Гомельский (2,2 тыс.) регионы. Далее идут Минск (1,8 тыс. решений), Гродненская (1,7 тыс.), Витебская (почти 1,4 тыс.) и Могилевская (1,3 тыс.) области.

Всего за январь-май на досрочное использование семейного капитала было подано свыше 15,6 тыс. заявлений. Большинство из них (94%) — для улучшения жилищных условий, еще 3,4% семей хотели потратить его на получение платного образования, 2,6% — на платные медуслуги.

По данным на 1 июня, для многодетных семей открыто более 84 тыс. депозитных счетов «Семейный капитал». Из них по программе 2015-2019 годов — 81,7 тыс. счетов на сумму $817,21 млн. Напомним, тогда размер семейного капитала составлял $10 тыс. и предназначался многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно. Такие семьи могут обратиться за назначением семейного капитала до 30 июня 2020 года включительно, но не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

А по программе «Семейный капитал» 2020-2024 годов для многодетных семей открыто уже около 2,6 тыс. депозитных счетов на сумму Br58,860 млн. Как сообщалось, по этой программе размер капитала составляет Br22,5 тыс. и назначается тем многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. При этом обратиться за назначением капитала надо в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

БелТА