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Тучи, лужи и дожди. Погода в Гомеле на неделе
24.08.2020 09:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Август решил отрепетировать наступление осени — и в ближайшие дни гомельчан ждут серое небо, дожди и лужи,
Уже сегодня, в понедельник, в Гомеле льет как из ведра.
И завтра, во вторник, — +24°C и грозы.
В среду +23°C, облачно с прояснениями, тоже возможен дождь.
В четверг и пятницу — +22°C, по-прежнему будет лить.
Хорошей недели, друзья! Берегите себя.
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Август решил порепетировать наступление осени - в ближайшие дни нас ждет серое небо, дожди и лужи, обещает pogoda.by.
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