Тучи, лужи и дожди. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Август решил отрепетировать наступление осени — и в ближайшие дни гомельчан ждут серое небо, дожди и лужи, обещает pogoda.by.





Уже сегодня, в понедельник, в Гомеле льет как из ведра.

И завтра, во вторник, — +24°C и грозы.

В среду +23°C, облачно с прояснениями, тоже возможен дождь.

В четверг и пятницу — +22°C, по-прежнему будет лить.

Хорошей недели, друзья! Берегите себя.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .