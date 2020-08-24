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Тучи, лужи и дожди. Погода в Гомеле на неделе

24.08.2020 09:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Август решил отрепетировать наступление осени — и в ближайшие дни гомельчан ждут серое небо, дожди и лужи, обещает pogoda.by.


Уже сегодня, в понедельник, в Гомеле льет как из ведра.

И завтра, во вторник, — +24°C и грозы.

В среду +23°C, облачно с прояснениями, тоже возможен дождь.

В четверг и пятницу — +22°C, по-прежнему будет лить.

Хорошей недели, друзья! Берегите себя.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Август решил порепетировать наступление осени - в ближайшие дни нас ждет серое небо, дожди и лужи, обещает pogoda.by.
 
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