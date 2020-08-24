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Относительно тепло и проливные дожди. Погода на неделе в Бресте
24.08.2020 09:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе в Бресте будет тепло и дождливо,
В понедельник — +22…24 °С, дождь, гроза.
Во вторник +20−22 °С, снова дождь.
В среду снова до +24 °С и дождливо.
Со четверга похолодает: +17…19°С, все те же проливные дожди.
В пятницу лить не перестанет, но чуть потеплеет — максимум до + 21 градуса
Хорошей вам недели, друзья!
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Хорошей вам недели, друзья!
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