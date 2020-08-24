Относительно тепло и проливные дожди. Погода на неделе в Бресте

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Бресте будет тепло и дождливо, предупреждает pogoda.by.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В понедельник — +22…24 °С, дождь, гроза.

Во вторник +20−22 °С, снова дождь.

В среду снова до +24 °С и дождливо.

Со четверга похолодает: +17…19°С, все те же проливные дожди.

В пятницу лить не перестанет, но чуть потеплеет — максимум до + 21 градуса

Хорошей вам недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .