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«Пропал 11 августа, нашли мертвым якобы возле «Риги». Почти месяц коллеги не знали, куда исчез минчанин
01.09.2020 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последний раз Александра Будницкого видели утром 11 августа, мужчина еще спал, а после обеда должен был выйти на смену. На работе Александр так и не появился, не вернулся и в общежитие, где жил последние два года. Его коллеги написали заявление в милицию о пропаже человека, а в понедельник, 31 августа, узнали: Будницкого нет в живых, якобы его тело нашли недалеко от торгового центра «Рига».
— Александр жил в нашем общежитии и работал на Минском заводе шестерен, с родственниками особо связь не поддерживал, жил так — работа-дом-работа, — Сергей объясняет, почему именно коллеги забили тревогу, когда 11 августа Александр Будницкий не вышел во вторую смену. — Я поднял шумиху на работе, что пропал человек, почему никто не ищет.
Александру 53 года, одно время жил в России, разведен, а два года назад поселился в общежитии на улице Ботанической. Те, кто жил с ним в одном блоке, рассказывают: мужчина по выходным ездил в лес за грибами и ягодами, мог выбраться за покупками на Комаровку, но чаще был в своей комнате. Что касается алкоголя, то, по словам соседей Александра, он мог выпить, но в запой не уходил.
— С Александром мы жили в одной комнате, вечером 10 августа я вернулся поздно, он уже спал, но спросил: «Откуда ты, Павлович, пришел?» И все. Утром ушел в первую смену, Александр еще спал, вернулся после работы, а его нет — одну ночь, вторую. Раньше он не пропадал, если куда-то ехал, звонил мне, чтобы я не переживал, — рассказывает сосед Геннадий.
Другой сосед по блоку, Сергей, вспоминает последний разговор с Александром Будницким.
— 10 августа мы с другим коллегой вечером ездили к «Риге», это три остановки от общежития. Сюда обычно ходим за едой, а в тот день решили посмотреть, что там происходит. Видел своими глазами, как стреляли и взрывали. Когда вернулись в общежитие, рассказал Александру, что там творилось. Больше его не видел ни дома, ни на работе, — отмечает Сергей. — Видя, что Александра не ищут, вместе с Геннадием 19 августа поехали в Первомайское РУВД и оставили заявление о пропаже человека. У нас еще спросили, участвовал он в акции или нет. Не так давно из милиции пришел ответ, что заявление принято и зарегистрировано.
Как утверждают Сергей и Геннадий, с 11 августа и до момента нашего разговора никто из сотрудников милиции с ними не связывался. Еще первые дни мужчины пытались дозвониться до Александра, шли длинные гудки, но никто не отвечал, а потом абонент был вне зоны доступа.
— В понедельник я позвонил брату Александра, он сообщил, что Будницкого нашли мертвым возле «Риги», якобы что-то с сердцем. Даже не знаю… Александр работал в первом цеху, на трудном участке, делал бортовые детали, это физически сложная работа. У него шли детали по 16, 30 килограмм, представляете? И 200−300 штук таких деталей нужно перебросить в день с места на место. Он шутил: «Я жилистый». Александр — человек не конфликтный, любил пошутить, вечно травил анекдоты, от политики далекий. Не исключаю, что 11 августа он мог пойти к «Риге», посмотреть, что там происходит. Тем более лично мне говорил, что в тот день отпросился с работы, — говорит Сергей.
У мужчины много вопросов, которые пока остаются без ответов: когда умер Александр; почему никто в людном месте не увидел тело мужчины; если он умер 11 августа и находился в морге как неопознанный, почему при обращении в милицию об этом им не сообщили.
Валентин, брат Александра, в милицию с заявлением не обращался, вчера ему сообщили, что тело родственника нашли «в парке в районе Сурганова, возле «Риги».
— Ничего там такого, завтра я получу [тело]. Он ушел 11 августа, в милиции сказали, есть свидетели, что он попросил закурить и при них случился приступ, был в состоянии сильного алкогольного опьянения. 12 августа он уже поступил на экспертизу. Прошла какая-то левая информация от коллег, что он не имеет родственников, — говорит Валентин.
TUT.BY обратился за комментарием в Следственный комитет. Мы выслали данные, касающиеся Александра Будницкого, и попросили уточнить, когда и где нашли тело мужчины, почему так долго не было известно о его смерти.
— В указанные даты факты смерти около ТЦ «Рига» не зарегистрированы, пока иной информации не будет, — заявила Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску.
Мы также обратились в ГУВД Мингорисполкома, там ответили, что комментировать будет СК.
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«Пропал 11 августа, нашли мертвым якобы возле «Риги». Почти месяц коллеги не знали, куда исчез минчанин
Последний раз Александра Будницкого видели утром 11 августа, мужчина еще спал, а после обеда должен был выйти на смену. На работе Александр так и не появился, не...
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