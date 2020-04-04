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Вторая игра финальной серии до двух побед состоится 11 апреля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хоккейная команда Президента победила в первом матче финальной серии любительского турнира Один шаг до чемпионства. Хоккейная команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии XIII Республиканских соревнований среди...

Один шаг до чемпионства. Хоккейная команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Как и полагается всем решающим поединкам, борьба на льду "Олимпик Парка" была напряженной, интрига сохранялась практически до финальной сирены. Стартовый период встречи прошел в острых атаках соперников. Счет открыли хоккеисты Минской области. Пропустив гол, хозяева бросились отыгрываться. Вначале паритет восстановил Дмитрий Мелешко.Следом Алексей Крутиков с передачи Николая Лукашенко вывел команду в лидеры - 2:1. После первого перерыва бескомпромиссное соперничество продолжилось. Дружина столичного региона сравняла цифры на табло. Действующие чемпионы турнира вновь активизировались. Александр Рядинский, благодаря точному пасу Александра Лукашенко, реализовал большинство - 3:2. И, пожалуй, только к середине третьего периода результат игры был предрешен. Команда Президента забросила 4 шайбы. На это хоккеисты Минской области ответили только одним взятием ворот Дмитрия Филипповича. Итог - 7:3. Голы в составе победителей на свой счет также записали Алексей Баранов, Андрей Михалев и Павел Волчек.Если после нее счет будет равным, решающий поединок за первое место намечен на 12 апреля. Напомним, 10 раз команда Президента выигрывала соревнования среди любительских дружин. По одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей. А вот обладатели бронзовых медалей уже известны - это команда Брестского региона, которая со счетом 7:3 сегодня переиграла гродненцев.