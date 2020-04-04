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Хоккейная команда Президента победила в первом матче финальной серии любительского турнира
04.04.2020 21:58 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОдин шаг до чемпионства. Хоккейная команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Как и полагается всем решающим поединкам, борьба на льду "Олимпик Парка" была напряженной, интрига сохранялась практически до финальной сирены. Стартовый период встречи прошел в острых атаках соперников. Счет открыли хоккеисты Минской области. Пропустив гол, хозяева бросились отыгрываться. Вначале паритет восстановил Дмитрий Мелешко.
Следом Алексей Крутиков с передачи Николая Лукашенко вывел команду в лидеры - 2:1. После первого перерыва бескомпромиссное соперничество продолжилось. Дружина столичного региона сравняла цифры на табло. Действующие чемпионы турнира вновь активизировались. Александр Рядинский, благодаря точному пасу Александра Лукашенко, реализовал большинство - 3:2. И, пожалуй, только к середине третьего периода результат игры был предрешен. Команда Президента забросила 4 шайбы. На это хоккеисты Минской области ответили только одним взятием ворот Дмитрия Филипповича. Итог - 7:3. Голы в составе победителей на свой счет также записали Алексей Баранов, Андрей Михалев и Павел Волчек.
Вторая игра финальной серии до двух побед состоится 11 апреляЕсли после нее счет будет равным, решающий поединок за первое место намечен на 12 апреля. Напомним, 10 раз команда Президента выигрывала соревнования среди любительских дружин. По одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей. А вот обладатели бронзовых медалей уже известны - это команда Брестского региона, которая со счетом 7:3 сегодня переиграла гродненцев.
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Один шаг до чемпионства. Хоккейная команда Президента обыграла дружину Минской области в первом матче финальной серии XIII Республиканских соревнований среди...
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