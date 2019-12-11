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самолеты Boeing 737 MAX признали опасными еще до катастрофы в Эфиопии, но полеты не прекратили

12.12.2019 06:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты приостановлены не были. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии газеты The Wall Street Journal.


Фото: Reuters

Как отмечает издание, документы ФАУ были представлены на слушаниях, состоявшихся в комитете по транспорту и инфраструктуре Палаты представителей Конгресса США. На них выступил глава регулятора Стивен Диксон.

Из материалов ФАУ следует, что в ноябре 2018 года его специалисты представили доклад, касающийся самолетов указанной модели. Он был подготовлен в связи с катастрофой лайнера Boeing 737 MAX 8 компании Lion Air в конце октября 2018 года в Индонезии. Тогда погибли 189 человек.

Аналитики авиарегулятора в докладе отметили, что катастрофы Boeing 737 MAX могут происходить примерно раз в два или три года, если не внести технические доработки в одну из систем автоматического управления полетом. Руководство ФАУ, как отмечает издание, решило не прекращать полеты Boeing 737 MAX. Сотрудники регулятора понадеялись на то, что системы самолетов будут оперативно доработаны.

Диксон на слушаниях отметил, что ФАУ следовало принять иное решение. В то время исполняющим обязанности главы регулятора был Дэниел Элуэлл. Диксон начал руководить ФАУ в августе 2019 года.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. Руководство корпорации Boeing признало, что на борту воздушных судов компаний Lion Air и Ethiopian Airlines перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

 
 
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Сотрудники Федерального авиационного управления (ФАУ) США в ноябре 2018 года признали, что лайнеры Boeing 737 MAX могут быть опасны в эксплуатации, однако их полеты...
 
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