О 75-летии Победы, коронавирусе и Союзном государстве: самые яркие цитаты Лукашенко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал эксклюзивное интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», в рамках которого рассказал о 75-летии Победы, борьбе с коронавирусом и развитии Союзного государства. МИР 24 собрал самые яркие высказывания белорусского лидера.

Про коронавирус

«Ящик» включил – коронавирус! Утюг включил – коронавирус! Чайник включил – коронавирус! Конечно, мы на это реагируем, но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море. Не надо дурью заниматься там, где не надо. Нас же всегда учили – надо чтобы проветренное помещение было; надо, чтобы на свежем воздухе и прочее. Надо у костра посидеть погреться, подышать этим дымом, гарью и прочее. Ну, бороться надо».

«Мы не решаем через коронавирус никаких политических вопросов. Хоть у нас политический год. Я бы сегодня мог ввести чрезвычайное положение, патрули по улицам. Все сидят, и показать, вот какой, знаете я, крутой парень перед президентскими выборами, что я могу все взять под контроль. Я в эти игры играть не хочу. Мы будем бороться с любой болезнью. Я не выделяю коронавирус. С любой болезнью надо бороться, потому что человеческая жизнь, если она исчезнет, неважно от чего, ее просто не будет».

«Сегодня все уже отвечают: после пандемии мир будет другим. И я с этим согласен. Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два – и пройдет. Останется вопрос, где наше место. И такой вопрос возникнет для всех. И для богатых ресурсами Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, еще больше – для Армении и Кыргызстана, Украины и для Науседы, который сегодня пытается поставить под сомнение политику президента Беларуси. Боюсь, чтобы нас не переделили без войны».

«Антониу Гутерриш предложил 10% ВВП напечатать денег. Если 200 трлн ВВП, к примеру, я не помню сколько мировой ВВП, то 20 трлн они напечатают и вбросят. Это же пустые деньги. Доллар обесценивается и так, постепенно, а тут пойдет вал, пойдет инфляция. Где окажемся мы со своим рублем? Понятно. Более того, кто получит эти 20 трлн? У кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные станут беднее? Получится. Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться и сидеть, и проесть те скудные запасы, которые у нас есть».

Про Союзное государство

«У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, это не российский рубль».

Про 75-летие Победы

«Для нас важно то, что в той войне много народов боролись против фашистов, даже Соединенные Штаты, Великобритания и так далее. Но мы с русскими, я имею в виду с россиянами вообще, гнили в окопах. А Беларусь вообще – это святая земля, где больше трех лет (мы говорим, что почти четыре года) шла война. Туда-сюда прошлись немцы, стерли с лица земли все. И если бы не наш климат, не наши условия, я не знаю, тут бы, наверное, ни одного человека не осталось. Помогли леса, болота, мы там сидели в землянках, и каждого третьего потеряли».

«День Победы – это у нас как семейный праздник. И мои старшие сыновья воспитывают своих детей в духе преданности всем этим традициям. То есть я носитель этого хорошего «вируса» Великой Отечественной войны, ценностей этой войны, для своих детей и внуков. Это главное».

«Главное сейчас. Первое: не позволить исказить историю той войны и правду о той войне. Вот во имя этого нам с россиянами надо всегда быть вместе. И второе: не пытаться приватизировать нашу общую Великую Победу. Надо ценить и отмечать эту Победу вместе и везде говорить, что это мы вместе победили. Вот это главное для нас сейчас. Все остальное – наша молодежь не глупая, она разберется».

Про СССР

«Я очень предан был Советскому Союзу. Вы знаете, что я единственный в парламенте не голосовал за распад Советского Союза, был категорически против, уговаривал всех, и коммунистов, прежде всего, их 90 процентов было… Но там один большой деятель просто обманул парламент тогда. Прибежал в парламент, сказал: «Украина и Россия уже приняли декларацию о независимости, мы чего сидим? Давайте принимать». Хотя это было вранье».

Про Украину

«Все руководство Украины (не только президент Зеленский, хотя он пытается что-то там сделать, наследство у него тяжелое), если можно сказать, элита, должна сплотиться, осознав, что Украина – это вот эта граница, и войны не должно быть, сделать все, чтобы не было этой войны. Может, где-то пойти на, казалось бы, для кого-то – националистически настроенных людей в Украине – непопулярные шаги. Провести сегодня эти выборы, и выйти на границу с Россией. Чтобы это была украинская граница, эти 400 километров. То есть надо определиться в приоритетах: что «не допустим, не пойдем, не будем делать» или восстановить границы государства? Восстановив после каких-то выборов территориальную целостность на Донбассе… Мы забыли, что такое война – с немцами сотрудничаем. Хотя кто мог подумать в 45-ом, что мы с ними вообще будем разговаривать? Никто. Память такая человеческая – все зарубцевалось. Здесь тоже зарубцуется, но в этом направлении, исходя из опыта человеческого, надо двигаться».

«И самое главное, ведь там уже обосновались в том числе и Соединенные Штаты Америки. И без их там позиций и согласия трудно уже будет что-то сделать. В том числе и украинцам, потому что американцы поддерживали украинцев в это время и всячески им помогали. Конечно, в собственных интересах. Какой интерес американцев в Украине? Дураку понятно. Как я говорю россиянам: «Мы такой американцам подарок преподнесли». Первый раз, когда Союз развалили, ядерное оружие забрали у нас, у украинцев, у казахов, вывезли в Россию – второй подарок. И вот третий подарок – мы собственными руками подарили «подбрюшье» Беларуси и России блоку НАТО, американцам. При той обстановке, которая там существует. Это что, нормально? И вы думаете что, американцы просто так сегодня бросят Украину и уйдут? Будут помогать. А тем более сейчас и обида накопилась у народа Украины, и они уже в нас, ЕАЭС, допустим, или в России и Беларуси, не видят таких близких людей. Ошибок наделали много».

Про телеканал «МИР»

«Телеканал «МИР» для меня очень важен и интересен, потому что я советский человек. Для меня жизнь в республиках, которая без купюр, тонко и аккуратно транслируется на телеканале – это отдушина. Я знаю, чем живет далекий Таджикистан, во главе которого мой друг Эмомали Шарипович Рахмон; я знаю, чем занимаются сегодня узбеки, как идет, при моем тоже близком очень друге господине Мирзиееве, перестройка, как он мучается там, отстраивая народное хозяйство Узбекистана, как он пытается осовременить страну. Понимаете, я многое оттуда черпаю. Я вижу проблемы кавказских республик: Грузии, особенно Азербайджана, Ильхам – тоже мой очень близкий товарищ, работает президентом. Вот вчера общались с премьером Армении. Родная нам республика, пусть там есть какие-то вопросы, но для Беларуси эти три республики очень важны. Вы часто, несмотря на то, что Украина вроде бы уже вышла, ушла от нас, сюжеты показываете, стараетесь быть даже по Украине более нейтральными, объективными. Не могу предъявить претензий по поводу показа событий в Беларуси. И вот знаете, для меня не только как для политика, президента, а как человека – я как кино это смотрю, как художественный фильм, который мне нравится, например, «17 мгновений весны», смотрю, что там творится. И это, к сожалению, единственное объективное окно в наш некогда советский мир. Желаю смотреть чаще «МИР». Как телеканал, который «страдает», в хорошем смысле, большей объективностью, чем любые другие, и не ведет информационных войн».