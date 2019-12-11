Уже точно: Беларусь в 2020 году получит от РФ 24 млн тонн нефти

Концерн «Белнефтехим» сообщил о подписании с российской стороной индикативного баланса на поставки нефти на будущий год. Однако в документы могут быть внесены изменения.

По информации концерна, объем поставок российской нефти в будущем году составит 24 млн тонн нефти. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на источники в концерне.

Сообщается, что в подписанный сторонами баланс могут вноситься изменения вплоть до 15 ноября будущего года.

Отметим, что 6 декабря о подписании индикативного баланса поставок нефти на 2020 год сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. По словам российского чиновника, баланс был подписан без учета «перетаможки». 6 декабря белорусский премьер-министр Сергей Румас отметил , что еще 16 вопросов между Беларусью и Россией не решены, и в их число входит «перетаможка».

В концерне «Белнефтехим» не сообщают о том, как решен вопрос о «перетаможке».