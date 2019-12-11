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Уже точно: Беларусь в 2020 году получит от РФ 24 млн тонн нефти
12.12.2019 09:41 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Концерн «Белнефтехим» сообщил о подписании с российской стороной индикативного баланса на поставки нефти на будущий год. Однако в документы могут быть внесены изменения.
По информации концерна, объем поставок российской нефти в будущем году составит 24 млн тонн нефти. Об этом пишет
Сообщается, что в подписанный сторонами баланс могут вноситься изменения вплоть до 15 ноября будущего года.
Отметим, что 6 декабря о подписании индикативного баланса поставок нефти на 2020 год
В концерне «Белнефтехим» не сообщают о том, как решен вопрос о «перетаможке».
Отметим, что в 2017 году Владимир Семашко
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Концерн «Белнефтехим» сообщил о подписании с российской стороной индикативного баланса на поставки нефти на будущий год. Однако в документы могут быть внесены...
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