Вырастет плата за арендное жилье, регистрацию квартир и риэлтерские услуги. В Беларуси собрались повысить базовую величину

Платы при обращении в агентство по государственной регистрации (бывшее БТИ)

При обращении в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру взымаются разные платы с разными ставками. Разделим их на две категории:

- за удостоверение договоров;

- за регистрацию недвижимости.

Размер взимаемой платы за удостоверение договоров определен в Указе Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».

А согласно налоговому законодательству Республики Беларусь с юридических и физических лиц взымается обязательная пошлина. Ее размер зависит от вида удостоверяемого договора, наличия между сторонами сделки близкого родства, наличия права на льготу при уплате государственной пошлины.

Например, при удостоверении договора отчуждения объекта недвижимого имущества взимается государственная пошлина в размере 5 базовых величин. Если обратились за удостоверением договора в отношении близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, деда, бабки), усыновителей и усыновленных, то государственная пошлина взимается в пониженном размере – 2 базовые величины. При обращении за удостоверением договора пенсионеров, инвалидов, а также законных представителей лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, действующих от их имени и в их интересах применяются ставки государственной пошлины в размере 50% от установленной ставки. При этом общая сумма государственной пошлины уменьшается на 50% только в том случае, если все обратившиеся за удостоверением являются пенсионерами, инвалидами либо законными представителями лиц, признанных в установленном порядке недееспособными.

Наиболее распространённые услуги и их ориентировочная стоимость для физических лиц

К примеру, для физлиц за удостоверение договора (0,6 БВ) раньше нужно было заплатить 15.3 руб. Сейчас это обойдется в 16,2 руб. Государственная пошлина за удостоверение договора (1-5 БВ): было от 25.5 до 127.5 руб., а будет от 27 до 135 руб.

Общее описание услуги Стоимость Было Будет Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права 8,1 БВ 206,55 руб. 218,7 руб. Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в ускоренном порядке, а также основанного на нём права 7,8 БВ 198.9 руб. 210.6 руб. Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора отчуждения (купли-продажи, дарения) между близкими родственниками, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права 5,1 БВ 130.05 руб. 137.7 руб. Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора раздела, слияния, государственная регистрация удостоверенного договора в ускоренном порядке 6,7 БВ 170.85 руб. 180.9 руб.

Для юридических лиц

За удостоверение договора (2,5 БВ) раньше нужно было заплатить 63.75 руб. сейчас обойдется в 67.5 руб. Государственная пошлина за удостоверение договора (до 5 БВ): было до 127.5 руб., а будет до 135 руб.

Общее описание услуги Стоимость Было Будет Удостоверение в ускоренном порядке договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права 16 БВ 408 руб. 432 руб. Удостоверение в обычном порядке договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права 14,5 БВ 369.75 руб. 391.5 руб. Удостоверение в ускоренном порядке договора аренды (безвозмездного пользования), государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права 15 БВ 382.5 руб. 405 руб. Удостоверение в ускоренном порядке договора аренды (безвозмездного пользования), государственная регистрация удостоверенного договора в обычном порядке, а также основанного на нём права 12 БВ 306 руб. 324 руб.

Услуги для физических лиц по регистрации недвижимости

Например, государственная регистрация договора купли-продажи и перехода права собственности в ускоренном порядке по одному заявлению – 1 базовая величина (0,6 + 0,1 + 0,3); государственная регистрация создания изолированного помещения, возникновения права собственности на него по одному заявлению – 0,6 базовой величины (0,5+0,1).

Общее описание услуги Стоимость Было Будет За государственную регистрацию договора 0,6 БВ 15.3 руб. 16,2 руб. За государственную регистрацию одного объекта государственной регистрации (возникновение, переход, прекращение прав, ограничений (обременений) прав) 0,5 БВ 12.75 руб. 13.5 руб. За государственную регистрацию каждого последующего объекта государственной регистрации в соответствии с заявлением о государственной регистрации независимо от количества применяемых административных процедур 0,1 БВ 2.55 руб. 2.7 руб. За второй и каждый последующий экземпляр свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 0,1 БВ 2.55 руб. 2.7 руб. За внесение исправлений в документы единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 0,2 БВ 5.1 руб. 5.4 руб. Дополнительно за государственную регистрацию объектов государственной регистрации в ускоренном порядке независимо от их количества в соответствии с заявлением о государственной регистрации 0,3 БВ 7.65 руб. 8.1 руб. Дополнительно за государственную регистрацию объектов государственной регистрации в срочном порядке независимо от их количества в соответствии с заявлением о государственной регистрации 0,6 БВ 15.3 руб. 16,2 руб.

Услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей