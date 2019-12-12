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Вырастет плата за арендное жилье, регистрацию квартир и риэлтерские услуги. В Беларуси собрались повысить базовую величину

13.12.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Беларуси хотят увеличить базовую величину до 27 рублей. Минфин подготовил соответствующее постановление правительства, сейчас документ находится на рассмотрении в Совмине, сообщил TUT.BY. На что это повлияет, кроме штрафов, на рынке недвижимости?

Как правило, базовая величина (БВ) в республике увеличивается с 1 января. К примеру с первого января 2017 года ее размер составлял 23 рубля, в 2018-м — 24,5 рубля, а с 1 января 2019 года — 25,5 рубля. Сейчас размер базовой величины планируют повысить до 27 рублей.

На основе базовой величины рассчитываются размеры пособий, стипендий, сборов и налогов, а также других выплат. Мы подсчитали, как изменятся различные платежи в сфере недвижимости, которые привязаны к БВ.

Вырастет плата за арендное жилье, регистрацию квартир и риэлтерские услуги. В Беларуси собрались повысить базовую величину

Платы при обращении в агентство по государственной регистрации (бывшее БТИ)

При обращении в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру взымаются разные платы с разными ставками. Разделим их на две категории:

- за удостоверение договоров;

- за регистрацию недвижимости.

Размер взимаемой платы за удостоверение договоров определен в Указе Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан».

А согласно налоговому законодательству Республики Беларусь с юридических и физических лиц взымается обязательная пошлина. Ее размер зависит от вида удостоверяемого договора, наличия между сторонами сделки близкого родства, наличия права на льготу при уплате государственной пошлины.

Например, при удостоверении договора отчуждения объекта недвижимого имущества взимается государственная пошлина в размере 5 базовых величин. Если обратились за удостоверением договора в отношении близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, деда, бабки), усыновителей и усыновленных, то государственная пошлина взимается в пониженном размере – 2 базовые величины. При обращении за удостоверением договора пенсионеров, инвалидов, а также законных представителей лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, действующих от их имени и в их интересах применяются ставки государственной пошлины в размере 50% от установленной ставки. При этом общая сумма государственной пошлины уменьшается на 50% только в том случае, если все обратившиеся за удостоверением являются пенсионерами, инвалидами либо законными представителями лиц, признанных в установленном порядке недееспособными.

Наиболее распространённые услуги и их ориентировочная стоимость для физических лиц

К примеру, для физлиц за удостоверение договора (0,6 БВ) раньше нужно было заплатить 15.3 руб. Сейчас это обойдется в 16,2 руб. Государственная пошлина за удостоверение договора (1-5 БВ): было от 25.5 до 127.5 руб., а будет от 27 до 135 руб.

Общее описание услуги

Стоимость

Было

Будет

Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права

8,1 БВ

206,55 руб.

218,7 руб.

Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в ускоренном порядке, а также основанного на нём права

7,8 БВ

198.9 руб.

210.6 руб.

Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора отчуждения (купли-продажи, дарения) между близкими родственниками, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права

5,1 БВ

130.05 руб.

137.7 руб.

Удостоверение в ускоренном порядке и при отсутствии льгот по оплате государственной пошлины договора раздела, слияния, государственная регистрация удостоверенного договора в ускоренном порядке

6,7 БВ

170.85 руб.

180.9 руб.

Для юридических лиц

За удостоверение договора (2,5 БВ) раньше нужно было заплатить 63.75 руб. сейчас обойдется в 67.5 руб. Государственная пошлина за удостоверение договора (до 5 БВ): было до 127.5 руб., а будет до 135 руб.

Общее описание услуги

Стоимость

Было

Будет

Удостоверение в ускоренном порядке договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права

16 БВ

408 руб.

432 руб.

Удостоверение в обычном порядке договора отчуждения (купли-продажи, дарения) либо договора ипотеки, государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права

14,5 БВ

369.75 руб.

391.5 руб.

Удостоверение в ускоренном порядке договора аренды (безвозмездного пользования), государственная регистрация удостоверенного договора в срочном порядке, а также основанного на нём права

15 БВ

382.5 руб.

405 руб.

Удостоверение в ускоренном порядке договора аренды (безвозмездного пользования), государственная регистрация удостоверенного договора в обычном порядке, а также основанного на нём права

12 БВ

306 руб.

324 руб.

Услуги для физических лиц по регистрации недвижимости

Например, государственная регистрация договора купли-продажи и перехода права собственности в ускоренном порядке по одному заявлению – 1 базовая величина (0,6 + 0,1 + 0,3); государственная регистрация создания изолированного помещения, возникновения права собственности на него по одному заявлению – 0,6 базовой величины (0,5+0,1).

Общее описание услуги

Стоимость

Было

Будет

За государственную регистрацию договора

0,6 БВ

15.3 руб.

16,2 руб.

За государственную регистрацию одного объекта государственной регистрации (возникновение, переход, прекращение прав, ограничений (обременений) прав)

0,5 БВ

12.75 руб.

13.5 руб.

За государственную регистрацию каждого последующего объекта государственной регистрации в соответствии с заявлением о государственной регистрации независимо от количества применяемых административных процедур

0,1 БВ

2.55 руб.

2.7 руб.

За второй и каждый последующий экземпляр свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации

0,1 БВ

2.55 руб.

2.7 руб.

За внесение исправлений в документы единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

0,2 БВ

5.1 руб.

5.4 руб.

Дополнительно за государственную регистрацию объектов государственной регистрации в ускоренном порядке независимо от их количества в соответствии с заявлением о государственной регистрации

0,3 БВ

7.65 руб.

8.1 руб.

Дополнительно за государственную регистрацию объектов государственной регистрации в срочном порядке независимо от их количества в соответствии с заявлением о государственной регистрации

0,6 БВ

15.3 руб.

16,2 руб.

Услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Общее описание услуги

Стоимость

Было

Будет

Зарегистрировать вновь образованный земельный участок

5,1 БВ

130.05 руб.

137.7 руб.

Зарегистрировать государственные эксплуатируемые до 08.05.2003 капитальные строения, изолированное помещение, машино-место

2,9 БВ

73.95 руб.

78.3 руб.

Зарегистрировать создание многоквартирного жилого дома

2,5 БВ

63.75 руб.

67.5 руб.

Зарегистрировать возведенное капитальное строение (кроме многоквартирного жилого дома, эксплуатируемого капитального строения)

2,9 БВ

73.95 руб.

78.3 руб.

Зарегистрировать изолированное помещение, машино-место в возведенном капитальном строении (кроме эксплуатируемого изолированного помещения, машино-места и изолированного помещения, машино-места в многоквартирном жилом доме

2,9 БВ

73.95 руб.

78.3 руб.

Зарегистрировать надстройку, пристройку, перестройку или перепланировку капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения, изолированного помещения или машино-места

2,5 БВ

63.75 руб.

67.5 руб.

Зарегистрировать изменение назначения капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения, изолированного помещения или машино-места

2,5 БВ

63.75 руб.

67.5 руб.

Зарегистрировать договор купли-продажи, мены, дарения, договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, договора финансовой аренды (лизинга), соглашения об отступном или соглашения между залогодателем и залогодержателем

3,2 БВ

81.6 руб.

86.4 руб.

Зарегистрировать договор об ипотеке капитального строения, незавершенного законсервированного капитального строения либо изолированного помещения, машино-места

3,2 БВ

81.6 руб.

86.4 руб.
Вырастет плата за арендное жилье, регистрацию квартир и риэлтерские услуги. В Беларуси собрались повысить базовую величину

Стоимость риэлтерских услуг

Стоимость риэлтерских услуг может:

- определяться в процентах от стоимости продаваемой или покупаемой недвижимости (если оказывается полный комплекс услуг (консультационные услуги; услуги по представлению информации о спросе и предложении; услуги по подбору вариантов; услуги по организации и проведению согласования условий; услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов);

- определяться в базовых величинах (если оказываются только отдельные риэлтерские услуги).

Размер стоимости риэлтерских услуг в базовых величинах зависит от их вида. Если таких услуг несколько, то их стоимость суммируется.

Тарифы (ставки) на риэлтерские услуги:

Наименование риэлтерской услуги

Ставка (БВ)

Было (руб.)

Будет (руб.)

Консультационные услуги

Сделки с объектами недвижимости (в письменной форме)

3

76.5

81

Сделки с объектами недвижимости в связи со сносом данных объектов (в письменной форме) - для юридических лиц

60

1530

1620

Информация о развитии рынка недвижимости

200

5100

5400

Услуги по представлению письменной информации о спросе и предложении на объекты недвижимости

Отчуждение и (или) приобретение объектов жилищного фонда

5

127.5

135

Отчуждение и (или) приобретение объектов нежилого фонда

15

182.5

405

Долевое строительство объектов жилищного фонда

80

2040

2160

Долевое строительство объектов нежилого фонда

80

2040

2160

Наем, поднаем объектов жилищного фонда

5

127.5

135

Аренда объектов нежилого фонда

15

182.5

405

Услуги по организации и размещению рекламы при оказании риэлтерских услуг

5

127.5

135

Услуги по оказанию помощи в подготовке (оформлении) документов, связанных с регистрацией недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним

Отчуждение и (или) приобретение квартиры (комнаты, доли)

15

182.5

405

Отчуждение и (или) приобретение жилого дома (доли дома)

20

510

540

Отчуждение и (или) приобретение земельного участка

15

182.5

405

Отчуждение и (или) приобретение дачи, садового домика

15

182.5

405

Отчуждение и (или) приобретение гаража, автомобильной стоянки (парковочного места на автомобильной стоянке)

10

255

270

Отчуждение и (или) приобретение объектов нежилого фонда

70

1785

1890

Наем, поднаем объектов жилищного фонда - для физических лиц

  
 
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В Беларуси хотят увеличить базовую величину до 27 рублей. Минфин подготовил соответствующее постановление правительства, сейчас документ находится на...
 
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